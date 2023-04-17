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Sanat, bu yılki teması ‘Değişen Ufuklar’ olarak belirlendi

Çağdaş ve enerjik yapısıyla başta gençler olmak üzere Türkiye’nin sanat ekosistemini kapsayan Akbank Sanat, bu yılki teması ‘Değişen Ufuklar’ olarak belirlenen, ‘Dünya Koro Müziği Sempozyumu’na (WSCM) ev sahipliği yapan adreslerden biri olacak.

17 Nisan 2023 Pazartesi 17:25
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Sanat, bu yılki teması ‘Değişen Ufuklar’ olarak belirlendi

İSTANBUL- Çağdaş ve enerjik yapısıyla başta gençler olmak üzere Türkiye’nin sanat ekosistemini kapsayan Akbank Sanat, bu yılki teması ‘Değişen Ufuklar’ olarak belirlenen, ‘Dünya Koro Müziği Sempozyumu’na (WSCM) ev sahipliği yapan adreslerden biri olacak.  

 

Akbank Sanat, Uluslararası Koro Müziği Federasyonu’nun (IFCM) en büyük etkinliği olan Dünya Koro Müziği Sempozyumu’nun (WSCM) etkinliklerini ağırlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlikte ABD’den İspanya’ya, Tayvan’dan Kanada’ya dünyanın en iyi koroları ve alanında uzman konuşmacılar 25-30 Nisan tarihleri arasında bir araya gelecek. Beş kıtayı temsil eden 28 farklı ülkeden 50’den fazla konuşmacı ve 1000’den fazla sanatçının İstanbul’da olacağı sempozyum programında Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleşecek sunumlar, koroyla birlikte sunumlar ve atölye çalışmaları gibi çok çeşitli etkinlikler takip edilebilecek. 

Sempozyum kapsamında Akbank Sanat’ta Ragnar Rasmussen ile Şeflik Ustalık Sınıfları, katılımcıların kendilerini şeflik alanında geliştirebileceği bir platform olacak. Şeflik tekniklerine odaklanacak olan bu ustalık sınıfı, dünyanın her yerinden şeflerin katılımına açık. Ragnar Ragmussen ile çalışmak üzere sekiz katılımcı seçilecek ve çalışmalar Ustalık Sınıfı Konseri ile sona erecek. Sempozyum boyunca Akbank Sanat kültür ve sanat alanında farklı konularda konuşmacıların yer aldığı programlara da ev sahipliği yapacak.

Etkinlik kapsamında dünyanın en iyi korolarının yolu İstanbul’da kesişecek. Sempozyum kültürlerin kucaklaştığı, medeniyetlerin buluştuğu müziğin birleştirici etkisiyle, yurtdışından 11 koronun özel davetli olduğu; Türkiye’den 30’dan fazla koronun yer alacağı seçkin bir program sunuyor. Atatürk Kültür Merkezi’nin yanı sıra Galata Mevlevihane’sinden St. Antuan Kilisesi’ne 11 farklı mekânda toplam 44 konser gerçekleşecek. 

HABER: EMİR YÜCEL 

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