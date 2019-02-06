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“Sanat Aşk’ıyla” Sergisi Levent Tenis Kulübü’nde...

Küratör Ayşenur Özsankur’un düzenlediği “Sanat Aşkı’yla” temalı Karma Resim Sergisi Levent Tenis Kulübü Sanat Galerisi’nde 4 Şubat 2019 gününde görkemli bir açılış töreni ile sanatseverlerle buluştu.

“Sanat Aşk’ıyla” Sergisi Levent Tenis Kulübü’nde...

Küratör Ayşenur Özsankur’un düzenlediği “Sanat Aşkı’yla” temalı Karma Resim Sergisi Levent Tenis Kulübü Sanat Galerisi’nde 4 Şubat 2019 gününde görkemli bir açılış töreni ile sanatseverlerle buluştu.

06 Şubat 2019 Çarşamba 12:38
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“Sanat Aşk’ıyla” Sergisi Levent Tenis Kulübü’nde...

HABER: ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL - Açılış konuşmasında Ahmet Özol, Faruk Kırlı, Fehmi Bildik, Gülseren Sönmez, Hayrettin Sönmez ve  Nuray Say isimli katılımcı sanatçılara Onur Belgesi verildi. Sergide yer alan 46 sanatçının 75 eseri izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Açılışta sergide eserleri yer alan sanatçıların yanı sıra, sanatçı arkadaşları, medya temsilcileri ve sanatseverler hazır bulundular.

Organizatörlüğünü ve Küratörlüğünü Ayşenur Özsankur veTülin Erkmen birlikte üstlenen sergi; İstanbul’da cemiyet hayatının ve sanat çevresinin büyük beğenisini toplayan Levent Tenis  Kulübü Sanat Galerisi’nde 18 Şubat‘a kadar Levent Tenis Kulübü Sanat Galerisi‘nde Sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.

Sergide Yer Alan Sanatçılar; Ahmet Özol, Faruk Kırlı, Fehmi Bildik, Gülseren Sönmez, Hayrettin Sönmez, Nuran Say, Armen Papucciyan, Ayla Akyol, Ayşe Can Şahin, Aysel Tüfekçioğlu, Anı Pekküçük, Ayten Baran, Ayşenur Özsankur, Azize Bayraktar, Beyza  Bayraktaroğlu, Celal Günaydın, Demet Aytuna, Deren Mutluol, Ecem Yüksel, Ergün Erşahin, Esra Başkan, Fevziye Özmen, Gönül Kuray, Gülçin Alpay, Gülnur Dinçer, Günnur Şanlı, Hülya Yılmaz Kösedağ, Hüveyda Yiğit, Janet Aşkaner, Leyla Doruk, K. Muzaffer Gencer, Nil Batmanoğlu, Nilüfer Batmanoğlu, Nur Kuru, Nur Ulubil, Nüket Tüzüner, Perihan Güler, Perihan Yeğin, Saba Güney Çağlar, Sara Leyna, Semra Taşçı, Tuba Topalak, Tülay Sayılgan, Tülin Erkmen, Yusuf Alkan

  

  

  

    

  

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Anahtar Kelimeler:
Sanat AşkıylaLevent Tenis KulübüZambak Karabay
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