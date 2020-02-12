“Sanat Aşk’ıyla 2” Levent Tenis Kulübü’nde Açıldı...

Levent Tenis Kulübü Sanat Galerisi “Sanat Aşk’ıyla 2” adlı Karma Resim Sergisi ile 9 Şubat’ da sanatseverleri biraraya getirdi. Tülin Erkmen ve Ayşenur Özsankur‘un küratörlüğünde düzenlenen sergide, 39 sanatçıdan çeşitli tekniklerle üretilmiş 58 eser yer alıyor.