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“Sanat Aşk’ıyla 2” Levent  Tenis Kulübü’nde Açıldı...

Levent Tenis Kulübü Sanat Galerisi “Sanat Aşk’ıyla 2” adlı Karma Resim Sergisi ile  9 Şubat’ da sanatseverleri biraraya getirdi. Tülin Erkmen ve Ayşenur Özsankur‘un küratörlüğünde düzenlenen sergide, 39 sanatçıdan çeşitli tekniklerle üretilmiş 58 eser yer alıyor. 

12 Şubat 2020 Çarşamba 17:40
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“Sanat Aşk’ıyla 2” Levent  Tenis Kulübü’nde Açıldı...

HABER: ZAMBAK KARABAY

Açılış kokteylinde Eğitimci – Ressam Fehmi Bildik‘in yaptığı konuşma sonrasında katılımcı sanatçılara birer katılım belgesi verilirken, serginin 24 Şubat 2020 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olduğu belirtildi.

        

Eserleri Olan Sanatçılar; Nuran Say, Fehmi Bildik, Faruk Kırlı, Celal Günaydın, Arzu Pınar Ömür, Ayhan Özkutan, Aysel Tüfekçioğlu, Aysen Arın, Ayşenur Özsankur, Cengiz Polat, Deren Mutluol, Dilek Tezcan, Ebru Özalan Demirkıran, Emine Sunar, Esra Başkan, Fatma Sağlam, Feride Akkurt, Figen Koylan, Gönül Kuray, Gülçin Alpay, Günnur Şanlı, Hande Tuncer, K. Muzaffer Gençer, Kerime Aydın, Mehtap Kurt, Murat Can Tuna, Nur Yıldırım, Nural Oğuzhan, Özgecan Eraydın, Perihan Bildik, Saba Çağlar Güneyli, Semra Aysen, Semra Taşçı, Sevgi Vardarlı İnan, Sevil Temizer Şener, Tahsin Özkutan, Turgay Tunga, Tülin Erkmen, Zuhal Kansu

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Levent Tenis Kulübü Sanat GalerisiSanat Aşkıyla 2Tülin ErkmenAyşenur Özsankur
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