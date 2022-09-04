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SAKÜDER’DEN 30 AĞUSTOS SERGİSİ

04 Eylül 2022 Pazar 15:44
SAKÜDER’DEN 30 AĞUSTOS SERGİSİ

SAKÜDER’DEN 30 AĞUSTOS SERGİSİ

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yılı Anısına, Saküder kuruluşunun 17. yılında düzenlemiş olduğu Uluslararası İstanbul Sanat Buluşması Resim Sergisi açılışı ve Saküder 2022 Onur Ödülleri takdim töreni 2 Eylül 2022 saat 18:00’de İstanbul Dolmabahçe Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi’nde basın ve davetliler huzurunda yapıldı.

Uluslararası İstanbul Sanat Buluşması Resim Sergisinin açılış öncesi düzenlenen ödül takdim töreninde Saküder 2022 17. Yıl Onur Ödülleri; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu adına Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Beşiktaş Belediye Başkanı  Rıza AkpolatSODEV Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Aksoy, Prof. Dr. Nüzhet Kutluğ, Ressam Bahar Özkaya ve Ressam K. Muzaffer Gençer’e takdim edildi.

Sergide; Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Irak ve Türkiye’den İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Antalya, Mersin, Kocaeli, Diyarbakır, Balıkesir, Bursa, Muğla ve Manisa’dan 77 ressam sanatçının eserleri sergileniyor.

ZEKİYE BESLER KUŞÇU; sergide eseri olan sanatçı kendi tanıtımını yaptı… 29 Ekim Kahramanmaraş doğumluyum. Eğitimciyim. Resim yapmaya ilgim İlkokul yıllarımda defter kenarlarına desen, motif, geometrik çizimlerle süsleme yaparak başladı. Gençlik dönemimde şiir ve hikayeleri görsel anlatım aracı olan resimler yaparak anlatmaya devam ettim. Karakalem portre ve renkli kalem doğa resimleri çalışmalarımın, beğenilmesi öğrencilik dönemimde beni çok yüreklendirmiştir. Eğitimci olarak devam ettiğim meslek hayatımda, görsel materyal olarak çizdiğim resimleri kullanarak, öğretimde kalıcı öğrenme metodunu uygulayarak başarılı oldum. Bu metod ile öğretim tekniğini Ankara Gazi Üniversitesi - Eğitim Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon Hocası olarak yaptığım görevi de, Öğretmen adaylarına öğretip, görsel resimle eğitim tekniği ile öğrenmenin eğitimdeki kalıcılığını, önemini kavramalarını sağladım. SAKÜDER İSTANBUL Üyesiyim. (Sanat ve Sanatkarlar Topluluğu Kültür Derneği) URDD İstanbul Üyesiyim (Uluslararası Ressam Dayanışması Derneği)…

Önce Vatan Gazetesi

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