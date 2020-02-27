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 “Şair Ressamlar” Akyol Art Center’da...
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 “Şair Ressamlar” Akyol Art Center’da...

Teşvikiye’nin seçkin sanat galerilerinden Akyol Art Center “Şair Ressamlar” adlı karma sergiye 20 Şubat günü ev sahipliği yapıyor. 

27 Şubat 2020 Perşembe 15:38
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 “Şair Ressamlar” Akyol Art Center’da...

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Sanatçılar, sanatseverler ve basın mensuplarının katılımı ile gerçekleşen açılış kokteyli sırasında AAC sahibesi Ressam Ayla Akyol, katılımcılara teşekkür belgelerini sundu. 

Resim ve şiiri bir araya getiren sergide, 37 sanatçıdan çeşitli tekniklerle oluşturulmuş 37 eser ve yanında şiirleri yer alıyor. 

Sergi, 29 Şubat 2020 tarihine kadar Akyol Art Center‘da sanatseverlerin ziyaretine açık.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Ahmet Özol, Alev Demirkesen, Aydın Sofu, Ayla Akyol, Ayşegül Bayraktar, Ayşegül İlerigelen Özdemir, Ayşenur Özsankur, Betül Vural, Beyza Bayraktaroğlu, Cengiz Demircioğlu, Ceylan Mutlu, Farık Kırlı, Fehim Güler, Fehmi Bildik, Fevziye Özmen, Feyza Zeybek, Figen Koylan, Gülçin Alpay, Günseli Yetkin, Sevim Tunçyıldız, Harika Ören, Haydar Şendur Cankutan, Nazan Akpınar, Nazan Havuş, Nil Batmanoğlu, Nilüfer Nil Bozan, Nur Ulubil, Öznur Balcı, Perihan Bildik, Ruşen Yıldız, Sabahat Bayar, Sedat Kumova, Sevin Akış, Tülay Aner Güzeldere, Yasemin Toydemir Balkan, Zerrin Çiğdemli Aner

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Anahtar Kelimeler:
şair RessamlarAkyol Art CenterZambak Karabayİstanbulönce Vatan
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