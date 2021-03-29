ŞAİR NİHAT İLİKCİOĞLU'NUN '' MAHPUS DAMI '' ŞİİRİ VATANIN SESİ TV KANALI '' MAPUS DAMLARI '' PROGRAMINDA YAYINLANDI

Şair Nihat İlikcioğlu'nun 7 Temmuz 2020 tarihinde kader mahkumlarına naçizane yazmış olduğu '' MAHPUS DAMI '' adlı şiiri Vatanın Sesi Televizyonu '' kanalında pazar günleri saat 22:00'da Cihan Akboğa ve Cafer Gönen'in '' Mapus Damları '' programında 28.03.2021 Saat: 23:55 sularında yayınlandı
Hüküm giyen kader mahkumlarına, Allah kurtarsın ve sabrınızı artırsın diyerek şiiri okumak isteyen değerli gönül dostlarına Nihat İlikcioğlu
'nun işte o şiiri '' MAHPUS DAMI '' sizlerle
MAHPUS DAMI
Kurtulamadım bu mahpus damından
Bıktım, sıkıldım, kederinden, gamından
Görüşmecimi beklerim kırık camından
Ölümüm çıkacak bu mahpus damından
Ne uykular girer gözlerime
Ne gardiyanlar kulak verir sözlerime
Soğuk betonlardan dertler gelir bedenime
Kurtulamadım bu mahpus damından
Güneşimi kaybettim yok yarınıma aydınlık
Eşimi mahvettim istemeyerek de olsa ayrıldık
İş işten geçti, fayda etmez oldu son pişmanlık
Kurtulamadım bu mahpus damından
Önce Vatan Gazetesi