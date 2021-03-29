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ŞAİR NİHAT İLİKCİOĞLU'NUN '' MAHPUS DAMI '' ŞİİRİ VATANIN SESİ TV KANALI '' MAPUS DAMLARI '' PROGRAMINDA YAYINLANDI

29 Mart 2021 Pazartesi 15:08
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ŞAİR NİHAT İLİKCİOĞLU'NUN '' MAHPUS DAMI '' ŞİİRİ VATANIN SESİ TV KANALI '' MAPUS DAMLARI '' PROGRAMINDA YAYINLANDI

Şair Nihat İlikcioğlu'nun 7 Temmuz 2020 tarihinde kader mahkumlarına naçizane yazmış olduğu '' MAHPUS DAMI '' adlı şiiri Vatanın Sesi Televizyonu '' kanalında pazar günleri saat 22:00'da Cihan Akboğa ve Cafer Gönen'in '' Mapus Damları '' programında 28.03.2021 Saat: 23:55 sularında yayınlandı

Hüküm giyen kader mahkumlarına, Allah kurtarsın ve sabrınızı artırsın diyerek şiiri okumak isteyen değerli gönül dostlarına Nihat İlikcioğlu

'nun işte o şiiri '' MAHPUS DAMI '' sizlerle

MAHPUS DAMI

Kurtulamadım bu mahpus damından

Bıktım, sıkıldım, kederinden, gamından

Görüşmecimi beklerim kırık camından

Ölümüm çıkacak bu mahpus damından

Ne uykular girer gözlerime

Ne gardiyanlar kulak verir sözlerime

Soğuk betonlardan dertler gelir bedenime

Kurtulamadım bu mahpus damından

Güneşimi kaybettim yok yarınıma aydınlık

Eşimi mahvettim istemeyerek de olsa ayrıldık

İş işten geçti, fayda etmez oldu son pişmanlık

Kurtulamadım bu mahpus damından

Önce Vatan Gazetesi

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ŞAİR NİHAT İLİKCİOĞLUNUN MAHPUS DAMI ŞİİRİ VATANIN SESİ TV KANALI MAPUS DAMLARI PROGRAMINDA YAYINLANDI
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