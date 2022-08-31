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ŞAHİN’İN EDEBİ ESERİ RİTİM SANAT YAYINLARI’NDAN ÇIKACAK

Eğitimci Yazar Youtuber Araştırmacı Lütfi Şahin'in eseri Ritim Sanat Yayınları'ndan çıkacak...

31 Ağustos 2022 Çarşamba 13:51
ŞAHİN’İN EDEBİ ESERİ RİTİM SANAT YAYINLARI’NDAN ÇIKACAK

Haber: Nihat İlikcioğlu

Kayalar üzerine hikayeler yazan ve resimler çizen insanlar oldu. Tarih boyunca insanların içerisindeki yazma ve okuma hevesi hiç bitmedi. Dünya’nın birçok yerinde üzerinde yazılar olan anıtlar günümüzde bilim insanlarının dikkatini çekmektedir.

İlk çağlardan sonra insanlar yazı yazmak için papirüsleri kullanmaya başlamışlardır. Zaman içerisinde matbaanın icadı ile beraber insanların yazdıklarını birçok insan okumaya başlamıştır. Tarih boyunca milyonlarca yazar ve milyarlarca okuyucu yaşamıştır.

Eğitimci Yazar Youtuber Araştırmacı Lütfi Şahin yazmış olduğu eserinin tanıtımını yaparken şunları söyledi: “Kurgusal bir roman olan eserimin adı ‘Gülünü Bulan Adam’ dır. Romanımda ben Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünü kazanan ve arayışlar içerisinde olan bir gencin hayatını ele aldım. Yakında Ritim Sanat Yayınları’ndan çıkacak eserimi özellikle genç insanların okumasını tavsiye ederim.”

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Anahtar Kelimeler:
Lütfi ŞahinRitim Sanat Yayınları
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