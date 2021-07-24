HABER: ZAMBAK KARABAY
Adalar Kültür Derneği Sergi Salonu 2021 Yaz Kültür–Sanat Festivali kapsamında; Şaheser Özbalçık Yasin “Geçmişten Günümüze El Sanatları” Kişisel Resim Sergisi, 17 Temmuz 2021 tarihinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Pandemi dönemi açılışı kurallar dahilinde gerçekleşen sanatçının 9. Kişisel sergisi; düzenlenen kokteylle açıldı. Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan, sanatçının ailesi, arkadaşları ve çok sayıda sanatseverin bulunduğu sergide sanatçının 100’ü aşkın eseri yer alıyor.
“Geçmişten Günümüze El Sanatları” bir hafta süre ile Büyükada Çınar Meydanı’nda bulunan Adalar Kültür Derneği Sergi Salonu’nda sanatseverlerin ziyaretine açık.
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