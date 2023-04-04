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Sabahattin Ali Hikâyeleri İş Sanat’ta

İş Sanat’ın Türk edebiyatının usta şair ve hikâyecilerinin unutulmaz eserlerini sahnede müzik ile buluşturduğu dinletiler, Sabahattin Ali’nin hikâyelerinden derlenen “Bu Dünya Böyledir İşte” ile devam ediyor.

04 Nisan 2023 Salı 11:07
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Sabahattin Ali Hikâyeleri İş Sanat’ta

İSTANBUL- Sabahattin Ali’nin kırsal kesim insanının çaresizliğini, içine düştüğü trajikomik durumu, ironik ve yalın bir dille anlattığı  “Katil Osman”, “Ayran”, “Kafa Kâğıdı” ve “İki Kadın” hikâyeleri, radyo tiyatrosu canlandırmasıyla 10 Nisan Pazartesi, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyirciyle buluşuyor. 

Atilla Birkiye’nin metnini hazırladığı, Serdar Yalçın’ın müzik direktörlüğünü üstlendiği, Mehmet Birkiye’nin ise sahneye hazırladığı dinletide hikâyeleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek. Anlatıcılara Seda Subaşı Yalçın (keman) ile Şemsa İdil Ural (çello) eşlik edecek.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL 

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Anahtar Kelimeler:
Sabahattin Ali Hikâyeleri İş Sanatta
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