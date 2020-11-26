Rusça Dili Festivali Beyoğlu’nda gerçekleşti

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Geçtiğimiz gün Rusya’nın önde gelen filolog, öğretmen, bilim insanlarının katılımıyla “Uluslararası Eğitim Keşifleri” proje kapsamında Rusça dilinde etkinlikler gerçekleştirildi. Rusça dili festivali için özel olarak Moskova’dan İstanbul’a bir ekip geldi. Etkinliğe katılan misafirler birkaç saatliğine olsa da uygulananan pandemi kısıtlamalarını unutular.

Uluslararası eğitim keşifleri,

Rus dili, edebiyatı ve eğitime adanmış bu kültür etkinlikleri ücretsiz olup, Avusturya, Fransa ve Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Proje, Rusya Federasyonu Eğitim Bakanlığı'nın girişimiyle Almira ekibi tarafından yürütülmektedir. İstanbul’da ki etkinlik Beyoğlu Belediyesi desteği ile gerçekleştirildi. 20 Kasım’da Rusça diline ilgi duyan, Rus kültüründen ilham alan tüm Türkiye yaşayan bireyler, çeşitli konuşma, yarışma ve derslere katılıp, ünlü yazar, filolog ve bu alanda diğer ünlü kişilerle tanışma fırsatı buldular. Proje kapsamında modern Rus kültür eğilimleri ve Rusya’da eğitim fırsatları ile ilgili konuşmalar da yapıldı, Türkiye’de Rusça öğrenimi ile ilgili bilgiler paylaşıldı.