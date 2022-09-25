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RUMKALE SU SPORLARI FESTİVALİ BAŞLIYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 5’inci Uluslararası “Rumkale Su Sporları Festivali” için geri sayım başladı.

25 Eylül 2022 Pazar 20:07
RUMKALE SU SPORLARI FESTİVALİ BAŞLIYOR

SEVGÜL EROĞLU

25 Eylül’de Fırat’ın incisi Rumkale’de gerçekleşecek festivalde 13 ülke ve 38 şehirden gelen sporcular, dragon bot, su topu, yüzme yarışı ve su topu

müsabakaları yapacak.

Açık su yüzme yarışlarında yıldızlar, gençler ve masterlar kategorilerinde 304 sporcu yarışacak. 5 şehirden gelen 8 su topu takımı ve 14’ü şehir dışından olan 29 dragon bot takımı kıyasıya mücadele edecek.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULACAK

Dragon bot yarışlarında 1’inci takım 50 bin, 2’nci takım 40 bin, 3’üncü takım ise 30 bin ödül alırken, su topu müsabakalarında ise açık su ve nehirde yarışan yarışmacılar 1’inci takım 20 bin ,2’nci takım 15 bin, 3’ncü takım ise 10 bin ödül alacak.

Açık su yüzme yarışlarında sporcular Büyük Master Kadınlar / Erkekler, Yıldız Kızlar/ Erkekler, Genç Kadınlar/ Erkekler Büyük Master Kadın / Erkek kategorilerinde yarışarak 2500 ile 7000 TL arasında ödüller alacak.

Çeşitli su gösterilerinin yapıldığı festivalde paralimpik milli yüzücü Sevilay Öztürk ise gösteri yüzüşü yaparken, 4'üncü kez dünya şampiyonu olan milli yüzücü Merve Tuncel de onur konuğu olarak katılacak.

Süleyman Atlı, Mert Karakaş, Burak Tutal, Orçun Gökay Dalaslan, Kadir Doğubakar, İbrahim Hayta, Zeynep Tural gibi ünlü fenomen isimler festivalde sporcularla bir araya gelecek.

Önce Vatan Gazetesi

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