Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1390.91
ALTIN
496.91
DOLAR
8.8418
STERLİN
12.1193
EURO
10.3573
6 adet dükkan kiraya veriliyor 
6 adet dükkan kiraya...
Personel hizmeti alınacak
Personel hizmeti alınacak
Akademik Personel Alınıyor 
Akademik Personel Alınıyor 
Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı
Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rumeli, Patrick Swayze'ın şarkıları 200 milyonu aştı...

SEMİH'TEN, RUMELİ ESİNTİSİ...

27 Eylül 2021 Pazartesi 11:11
13 Okunma
Rumeli, Patrick Swayze'ın şarkıları 200 milyonu aştı...

DİNÇER KARACALAR


 

Rumeli türkülerinin vazgeçilmez seslerinden olan Rumeli Semih, yeni teklisi 'Ferdanem' ile müzikseverlerin karşısına çıktı...

2005 yılında ilk albümünü çıkaran Rumeli Semih, 'Kıskananlar çatlasın' ve 'Remziyem gibi şarkıları ile 200 milyon dinlenilme barajını aşarak pek çok sanatçıyı geride bıraktı. Rumeli türkülerinin canlılığı ve yaşanılan hikayelerden konu olarak yazıldığını belirten Semih, 'Türküler bir milletin değeridir. Sahip çıkmalıyız' diye konuştu. Çok kısa zamanda son single çalışması 'Ferdanem'im' çok beğenildiğini güzel tepkiler aldığını söyleyen Semih, önümüzdeki günlerde Rumeli türküleri ile değişik altyapıları ile gençlere de hitap edeceğini belirtti.

Ünlü Hollywood starı Patrick Swayze, benzerliği de dikkat çeken Semih, 'Yakın çevrem benzerliğimden dolayı Rumelili Patrick' diyor.

Anahtar Kelimeler:
RumeliPatrick Swayzeın şarkıları 200 Milyonu Aştı...SEMİHTENRUMELİ ESİNTİSİ...
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘ÂKİF’ FİLMİ
‘ÂKİF’ FİLMİ
Şangay’da Türk Film Haftası düzenlendi
Şangay’da Türk Film Haftası düzenlendi
‘Kapadokya Foto Safari’ başladı
‘Kapadokya Foto Safari’ başladı
Milet Antik Kenti'nde filozofların yaşadığı ev ve sokak gün yüzüne çıkarıldı
Milet Antik Kenti'nde filozofların yaşadığı ev ve sokak gün yüzüne çıkarıldı
Saime Uyar “Doğadan Yansımalar” Sergisi
Saime Uyar “Doğadan Yansımalar” Sergisi
Sara Nasim Azarbal “For Her” Sergisi
Sara Nasim Azarbal “For Her” Sergisi
TURKCELL VADİ AÇIKHAVA’DA SONBAHAR ETKİNLİKLERİ
TURKCELL VADİ AÇIKHAVA’DA SONBAHAR ETKİNLİKLERİ
Ressam Burak Erim’in gurur veren başarısı
Ressam Burak Erim’in gurur veren başarısı
Ünlü besteci Sadettin Kaynak’ın trajik hayatı beyaz perdeye taşınıyor
Ünlü besteci Sadettin Kaynak’ın trajik hayatı beyaz perdeye taşınıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma