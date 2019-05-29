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Roma dönemine ait 'ayrılık' figürüne 13 günde 1200 ziyaretçi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan, Roma dönemine ait 8 tonluk kaya üzerinde ayrılığı anlatan kabartma figürünü 13 günde 1200 kişi ziyaret etti.

Roma dönemine ait 'ayrılık' figürüne 13 günde 1200 ziyaretçi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan, Roma dönemine ait 8 tonluk kaya üzerinde ayrılığı anlatan kabartma figürünü 13 günde 1200 kişi ziyaret etti.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:20
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Roma dönemine ait 'ayrılık' figürüne 13 günde 1200 ziyaretçi

ADIYAMAN - Kahta'nın Tüten Ocak köyünde üzerinde erkek ve kadın figürü bulunan kayanın Adıyaman Müze Müdürlüğü'nce yapılan incelemede Roma döneminde eşi ölen bir kişinin vedasını anlattığı belirlendi. Bunun üzerine 8 ton ağırlığındaki kaya, vinç yardımıyla TIR'a yüklenerek Adıyaman Müzesi'ne getirildi. Müze bahçesinde hazırlanan alana yerleştirilen Roma dönemine ait kabartma ziyarete açıldı. Kamuoyunda ilgi çeken ayrılığı anlatan kabartma, ziyarete açıldığı 13 günde 1200 kişi tarafından ziyaret edildi.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, ayrılık figürünün çok merak edildiğini ve müzeye gelen ziyaretçi sayısının arttığını belirterek, "Söz konusu veda sahnesi kabartmasını Adıyaman Müzesi'ne gelişiyle birlikte bin 200 kişi ziyaret etti. İlginç olan özellikte şudur görsel basında haberlere dayanarak millet sadece bu taşı görmeye geliyor. Söz konusu kabartma ile ilgili biz bir bilgi levhası hazırlıyoruz. Bu konuyla bilgi almak isteyenlere uzmanlarımız yardımcı oluyor" dedi.

Ziyaretçiler de duyunca şaşırdıkları figürü görmek için müzeye geldiklerini ve eserden etkilendiklerini kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Roma DönemiAyrılık FigürüZiyaretçi AkınıAdıyamanKahta İlçesi
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