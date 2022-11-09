Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.418,62
ALTIN
1.022,36
DOLAR
18,61
STERLİN
21,35
EURO
18,73
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Sözleşmeli Mühendis alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22...
SPK, sınavla uzman yardımcısı alacak
SPK, sınavla uzman yardımcısı...
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma...
TİGEM'den kiralık tarım arazileri
TİGEM'den kiralık tarım arazileri
Siirt Üniversitesi Rektörlüğü 31 Sözleşmeli Personel alacak
Siirt Üniversitesi Rektörlüğü 31...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Roma dönemi yapının kalıntısında 'tılsımlı amulet' bulundu

09 Kasım 2022 Çarşamba 10:34
Roma dönemi yapının kalıntısında 'tılsımlı amulet' bulundu

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde, Roma dönemine ait anıtsal yapının kalıntılarında 4 aydır devam eden kazıda 2 santim genişliğinde piramidi andıran ve üzerinde büyüsel simgelerin yer aldığı 'tılsımlı amulet' (muska) bulundu. Bartın Üniversitesi Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam, "Bunun Anadolu'da bir Roma yapısında bulunan tek örnek olduğunu söylememiz mümkündür. Bizleri heyecanlandıran bir tespitti" dedi.

Amasra ilçesi Kum Mahallesi’nde 2014'te okul inşaatı sırasında sütunlar bulundu. Amasra Müze Müdürlüğü tarafından 2017'de yapılan kurtarma kazısında mimari yapılar ve sütunlar ortaya çıktı. Bu yıl haziran ayında yeniden kurtarma kazısı başlatıldı. 2 dönümlük arazideki 5 adet 6 metre boylarında sütun ile sütun ayaklarının konulduğu kartal figür işlemeli taban mermer kaideler bulundu. Roma dönemine ait kalıtsal yapının içerisinde 96 sikke ve 122 çeşitli boylarda eserler bulundu. Son olarak alanda ilk kez ‘tılsımlı amulet’ bulundu. 2 santim uzunluğunda piramit şeklini andıran tılsımlı amuletin üzerinde figürler olduğu görüldü.  

Amasra Müze Müdürlüğü'nün kazı başkanlığında yürütülen çalışmaların 4 aydır sürdürüldüğünü söyleyen Bartın Üniversitesi Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam, şunları kaydetti:

"Kurtarma kazısında söz konusu eseri tespit ettik. Eserimiz M.S 2’nci yüzyıl tarihlenen ve mermerden inşa edilmiş olan ünik bir eserdir. Amulet olarak tanımladığımız piramidal formda, taban kısmı kare ve obsidyen yapılmıştır. Eserin taban kısmında bir figür yer almakta, kazıma çizgilerle betimlenmiş olan Mısır dininden tanıdığımız ‘Tanrı bes’in biçimlendiğini görüyoruz. Eserin üst kısmında ise demotik olarak isimlendirdiğimiz eski Mısır dinindeki hiyografik harflerin, tılsımlı sözlerin yer aldığını görüyoruz. Eserin üzerindeki harf karakterleri de muhtemelen bu temsil ettiği koruma anlamını işaret etmektedir. Bir nevi tılsımlı nesne olarak, döneminde bir kişinin üzerinde taşıdığı kötülüklerden, hastalıklardan ya da hangi anlamda korunmasını istiyorsa o şekilde tılsımlı bir nesne olarak tanımlayabiliriz."

'İLK KEZ ROMA DÖNEMİNDEKİ BİR YAPIDA BU OBJEYİ BULDUK'

Bölgede böyle bir tarihi kalıntının ilk kez bulunduğu aktaran Doç. Dr. Çam, "Bunun Anadolu'da bir Roma yapısında bulunan tek örnek olduğunu söylememiz mümkündür. Bizleri heyecanlandıran bir tespitti. Bunun sebebi Roma İmparatorluk dönemine ait büyük anıtsal bir yapıda çalışırken Asur, Akhaemenid dönemlerinden etkili bildiğimiz damga mühürlere benzeyen bir formda yapılmış ve böyle bir temanın tespit edilmesi bizim için oldukça önemliydi. O yüzden bundan sonraki çalışmalarımızda bu mührün orijinalinde hangi anlamı taşıdığını ve üzerinde taşıyan kişinin bir rahip mi, bir din görevlisi mi, ya da bir kişinin sağlık, güvenlik amacıyla bunu taşıdığını ve belki de lejyonda görevli bir askerin doğu seyahatleri sırasında bunu buraya getirip getirmediği konusunda ortaya çıkan soru işaretlerini aydınlatmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tılsımlı AmuletRoma Dönemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DENİ ADLER TOPUZOĞLU “MICHAEL JACKSON” TEMALI SERGİSİ
DENİ ADLER TOPUZOĞLU “MICHAEL JACKSON” TEMALI SERGİSİ
KETHÜDA HAMAMI - “SPLINDID” SERGİSİ
KETHÜDA HAMAMI - “SPLINDID” SERGİSİ
Osmanlı Hanedanı sanduka örtüleri, ilmek ilmek işleniyor
Osmanlı Hanedanı sanduka örtüleri, ilmek ilmek işleniyor
Bir çağdaş kadın hikâyesi
Bir çağdaş kadın hikâyesi
MİNOS DEĞİL, GİRİT UYGARLIĞI
MİNOS DEĞİL, GİRİT UYGARLIĞI
Les Sultans de la Mer (Deniz’in Sultanları) ile FİGEN ECER
Les Sultans de la Mer (Deniz’in Sultanları) ile FİGEN ECER
Türk futbol tarihine dair anılar bu sergide canlanıyor
Türk futbol tarihine dair anılar bu sergide canlanıyor
Hedef 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir
Hedef 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir
Tarihi Saat Kulesi'nin kubbesi, 90 yıl sonra yerinde
Tarihi Saat Kulesi'nin kubbesi, 90 yıl sonra yerinde

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول