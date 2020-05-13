RIDVAN ADEDE

HABER: ZAFER TOPRAK

1992 Erzurum Ilıca doğumlu, Rıdvan Adede müzik eğitimine profesyonel olarak TRT Erzurum Radyosunda başladı. Daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Müzik Bilimleri Bölümünde devam etti.

İlk Albüm çalışmasını 2014 yılında Türküler candır adlı Prosesiyle yaptı. 2015 yılında yayınladıkları videolar ile Türkiye’nin konuştuğu fenomenler arasında yer alan ve birçok ünlü sanatçının şarkılarını eğlenceli bir şekilde yorumlayan Rıdvan Adede, Neriman adlı single çalışmasını yayınladı.

2019 yılında Seyhan Müzik Etiketi ile Darmaduman isimli single çıkardı.

Sözü ve müziği Arif Akpınar’a ait olan yeni şarkısı "Yarin Aklında Başka Bir Yar Var"ın aranjesini Suat Sakarya, klip çalışmasını Eyüp Dirlik üstlendi. Prodüktörlüğünü Kamuran Kayra'nın yaptığı "Yarin Aklında Başka Bir Yar Var" 2K Prodüksiyon etiketi ile tüm dijital platformlarda yerini aldı...

Rıdvan Adede - Yarin Aklında Başka Bir Yar Var

Söz & Müzik: Arif Akpınar

Düzenleme: Suat Sakarya

Yönetmen: Eyüp Dirlik

Prodüktör: Kamuran Kayra