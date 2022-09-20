Reunion Karma Sergisi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde başladı! 

ZAMBAK KARABAY

“Sanata ve gücüne inananların birleşim yeri” mottosuyla yola çıkan Goya Art Community önderliğinde, 17 Eylül – 24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan “Reunion” Karma Sergisi, heykelden tablolara, fotoğraftan dijital işlere kadar rengarenk bir yelpazeyi andırıyor!

Sanat camiasının genç ve başarılı küratörü: Yaman Pakdil’in Küratörlüğünü yaptığı sergide birbirinden yetenekli 48 sanatçı ve birbirinden kıymetli 70’ten fazla eser bulunuyor.

Farklı kültür ve eğitimlerle kendilerini geliştirmiş, farklı tekniklerle eserlerini yaratan sanatçıların bir araya geldiği sergide; Modern ve Çağdaş sanat eserlerinin göz kamaştıran nadide parçalarını bir arada görmek mümkün.

Oluşum olarak ilk sergisini gerçekleştiren Goya Art Community, bünyesinde bulunan ve beraber iş birliği yaptığı sanatçılarla gerek kurduğu iletişim dili olarak gerekse duygu bağını en kıymetli gücü olarak görüyor. Sergiye katılım sağlayan sanatçıların eserlerini sonrasında da kendi portföyünde sergilemeye, danışmanlık verdiği kurum ve yapılarla bu eserleri eser satışı gerçekleşene kadar paylaşmaya devam eden Goya Art Community, bu tutumuyla diğer galeri ve benzeri yapılardan farklı bir yaklaşım gösteriyor.

“Sanatçının evrensel bilinirliği” olması gerektiğine inanan: Goya Art Community, sergi sonrasında verdiği katılım sertifikalarının yanı sıra, danışmanlık isteyen sanatçılar için de kollarını sıvayarak onların mentorluğu görevinde de barınarak sanatçılarıyla arasındaki bağın sürdürülebilirliği noktasına özel hassasiyet gösteriyor.

“Reunion” Karma Sergisine katılan sanatçıların listesi ise şu şekilde:

Ahmet Deveci, Ahsen Küçükçalık, Aslı Özçelik, Aslıhan Çiftgül, Atiye Duygu Yılmaz, Ayşe Usman, Ayşe Özlem Yüksel, Baransel Türkmen, Canan Harmancı Demirel, Ceren Avcı, Dicle Deniz, Dora, Duygu Ergör Baur, Ece Arcasoy, Ece Batur, Ecevit Üresin, Ege Kaysadı, Emine Sevinç Çağlar, Esin Kızgın, Fatma Erinsel, Fidan Karacaoğlan, Golora Ghalıpour, Gökhan Hançer, Gültaze Gündüz, Halil Ufuk Gençay, Havvana Merve Akkartal, İhsan Sarıyer, Kemal Özdemir, Mehrdad Ghavani, Meryem Doğan, Nesrin Ergün, Nur Dilay Kocaağaç, Olya Getman, Özlem Pelit Coşgun, Pınar Sayar, Remzi Karabulut, Rıza Karataş, Selman, Şefika Ünal, Şermin Tepe, Şeyma Bilgin, Tin Samarzija, Tuba Dal, Tuba Demetriou, Tuğba Bozkurt, Yasemin İlkin, Yeşim Kale, Yücel Meral