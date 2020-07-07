Retrobüs hafızalardan silinmeyecek bir konser performansına imza attı

Haber : Hasret Dilek Delier / MANİSA

Duygusal ve eğlenceli anlar yaşayan Retroseverler, bahçe düzeninde sosyal mesafeye uygun olarak dizayn edilen masalarda oturarak eğlenmenin tadını çıkardı.

Uzun yıllardır oldukça sevilen ve konserleri hıncahınç dolu olan Retrobüs Grubu ve solistti Fırat Şahverdi, canlı performanslarıyla Manisalılara dinlemenin heyecanını yaşattı.

70's, 80's, 90’lı senelerin şarkılarını hikâyeleriyle ve müzikleriyle betimleyen grup kulakların pasını sildi. Türkan Şoray, Kadir İnanır filmlerinin şarkılarını ve Hababam Sınıfı müziği serisindeki müzik ve şarkılarla, dolu dolu nostalji yaşayan Retrodaşlar, zaman zanan şarkıları birlikte söylediler.

Vefat eden değerli sinema ve tiyatro sanatçılarımızı yad eden grubun solisti Fırat Şahverdi:

"Dün Türk sinemasının unutulmayan efsane ismi Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümü olması nedeniyle Kemal Sunal, Zeki Alasya, Münir Özkul, Adile Naşit gibi birçok değerlerimizi ve ben de yeri ayrı olan Sadri Alışık'ı özlemle ve saygıyla anıyoruz dedi."

Ayrıca pandemi süresince canla başla ve fedakârca emek veren sağlıkçılarımıza da teşekkür ederek, Retroculardan sağlık çalışanlarına alkış istedi.

Muhteşem gecenin sonunu İzmir Marşı ile taçlandıran gruba, Manisalılar da eşlik etti. Ardından Grup, Manisaĺılarla birlikte sahneden özçekim yaptı.

Sadri Alışık selamıyla sahneden ayrılan grubun solisti Fırat Şahverdi, gazeteci Hasret Dilek Delier'e müjdeyi verdi.

"11 Temmuz'da Bartın, 6 Ağustos'ta Adana ve yakın zamanda Kahramanmaraş'ta Retrocularla buluşacağız dedi."

Gecenin anısına gazeteci Hasret Dilek Delier ile fotoğraf çekildi. Tüm yerel ve ulusal basın emekçilerine teşekkür etti.