Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,082.16
ALTIN
824.02
DOLAR
14.27
STERLİN
18.92
EURO
16.17
7 Öğretim ve Araştırma görevlisi alacak
7 Öğretim ve Araştırma...
15 adet işçi istihdam edecek
15 adet işçi istihdam...
2 araştırma görevlisi alacak
2 araştırma görevlisi alacak
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'den ihaleye davet
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'den...
İSKİ Genel Kurulu toplanıyor
İSKİ Genel Kurulu toplanıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ressam, şair ve yazar Lina Nasif, yarın toprağa verilecek

13 Aralık 2021 Pazartesi 10:36
10 Okunma
Ressam, şair ve yazar Lina Nasif, yarın toprağa verilecek

MERSİN - MERSİN'deki evinde ölü bulunan ressam, şair ve yazar Lina Nasif'in (80) kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Nasif için yarın cenaze töreni düzenlenecek.

Edebiyat dünyasında şiir, öykü ve romanları ile bilinen Lina Nasif'ten uzun süre haber alamayan yakınları ve arkadaşları, dün Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki evine gitti. Nasif, kapıyı açmayınca yakınları polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çilingirle girdiği evde Lina Nasif'in cansız bedeni ile karşılaştı.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bildirilen Nasif'in cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Nasif için yarın Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde tören düzenlenecek. Nasif'in cenazesi, 'Hoşgörü Mezarlığı' olarak bilinen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Lina NasifRessamşair Ve Yazar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Clayderman konseri ile başladı
Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Clayderman konseri ile başladı
HARF DEVRİMİ
HARF DEVRİMİ
Tam Tango Havası...
Tam Tango Havası...
İnsana Farklı Bir Açıdan Bakan Sanatçı: Ayşe Betil
İnsana Farklı Bir Açıdan Bakan Sanatçı: Ayşe Betil
606 kültürel miras taşıyıcısına 'sanatçı tanıtma kartı'
606 kültürel miras taşıyıcısına 'sanatçı tanıtma kartı'
Kısmen ibadete kapatılıp restorasyona başlanacak
Kısmen ibadete kapatılıp restorasyona başlanacak
KORE KÜLTÜR MERKEZİ 10. YAŞINDA
KORE KÜLTÜR MERKEZİ 10. YAŞINDA
Sinema seyircisinde büyük düşüş
Sinema seyircisinde büyük düşüş
Surlardaki Yedi Kardeş Burcu'nun iç restorasyonu tamamlandı
Surlardaki Yedi Kardeş Burcu'nun iç restorasyonu tamamlandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma