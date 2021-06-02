RESİM VE HEYKEL MÜZESİ SONBAHAR İÇİN HAZIRLANIYOR

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Eserlerin 9 yıldır korunduğu son teknoloji ile tasarlanarak müzeye dönüştürülen ve sonbaharda açılması planlanan bina Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi rektörü Profesör Dr. Handan İnci Elçi rehberliğinde görüntülendi.

Elçi, antrepoda bulunan 400’e yakın eserin çalındığı ya da sahteleriyle değiştirildiği yönündeki iddialara doğru değil şeklinde cevap verdi.

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nca başlatılan restorasyon çalışmaları nedeniyle 2012 yılında kapatılmış eserler ise müze kapatılmadan 1 yıl önce yapılan Salı Pazarı’ndaki 5 no’lu antrepoya taşınmıştı.