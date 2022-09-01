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Rekreasyon Derneği 30 Ağustos Sergisi Açıldı

01 Eylül 2022 Perşembe 12:42
Rekreasyon Derneği 30 Ağustos Sergisi Açıldı

ZAMBAK KARABAY

Büyükada Anadolu KulübüRekreasyon Derneği’nin “30 Ağustos Zafer Bayramı Sergisi”ne ev sahipliği yapıyor. 29 Ağustos 2022 günü saat 17:00’de açılan sergide, toplu fotoğraf çekiminin ardından Başkan Harika Ören ve Yönetim Kurulu Üyeleri katılımcılara teşekkür belgelerini teslim etti. Sanatçı ve konukların sergide bol bol fotoğraf çektirdikleri gözlendi. 32 sanatçıdan 40’dan fazla eser ve çok sayıda takının yer aldığı sergi, bir hafta süre ile sanatseverlerin ziyaretine açık.

Dernek Başkanı Harika Ören; “Milli ve dini Bayramlarımız aynı değer ve önemi taşımaktadır.  30 Ağustos Zafer Bayramının 100. Yılını sanatçı üyelerimizle Atatürk'ün severek kaldığı Büyükada Anadolu Kulübünde kutlamaktan dolayı gururluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve saygıyla anıyoruz” dedi.

Cumhuriyetin ilk derneklerinden biri olarak 1959 yılında kurulan Rekreasyon  Derneği faaliyetlerinden 20 yıl sonra ancak Rekreasyon Bölümü üniversitelerde yer bulmuştur. Rekreasyon boş zamanı değerlendirme etkinlikleri olarak bilinir. Gönüllü olarak, insanların boş zamanlarında doğada ya da kapalı alanlarda yaptıkları etkinlikleri kapsarsa da aslında kavram olarak Rekreasyon; Sportif faaliyetlerle birlikte, kültürel, sanatsal ve bilimsel faaliyetlerin bir arada yapıldığı etkinliklere verilen isimdir. 

Bedeni, ruhu, zihni dinlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikleri bir araya getirerek bireysel, toplumsal, şehir içinde veya kırsal alanda yapılabilmekte; kültürel, tarihsel geziler, sanatsal etkinliklerle bir araya getirilebilmektedir. “Eğlenirken öğrenmek, keyif alırken üretmek” olarak tanımlanabilir.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 01.09.2022 12:43
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