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Recep İvedik 7 rekoru 

Şahan Gökbakar’ın Recep İvedik 7 rekoru. Şahan Gökbakar’ın Disney Plus için çektiği “Recep İvedik 7” filmi milyonun üzerinde abone getirdi.   

27 Aralık 2022 Salı 11:56
Recep İvedik 7 rekoru 

HABER: AZİZ KARATAŞ


Şahan Gökbakar’ın Disney Plus için çektiği “Recep İvedik 7” filmi milyonun üzerinde abone getirdi. Ülkemizin önde gelen komedyenlerinden Şahan Gökbakar, “Recep İvedik 7” filmini sinemada seyirciyle buluşturmak yerine dijital platformda yayınlamaya karar vermiş ve haklarını yüzü olduğu Disney Plus’a vermişti. Film 9 Aralık’ta görücüye çıktı. Şahan Gökbakar, Öznur Serçeler ve Nurullah Çelebi’nin başlıca rollerini paylaştığı filmin izlenme rakamları ve getireceği abone sayısı büyük merak konusu olmuştu.

Gelen haberlere göre “Recep İvedik 7”, 14 Haziran’da ülkemiz pazarına açılan Disney Plus’ın yüzünü güldürdü. Doğa bilinci üzerine sosyal mesaj veren ve bu anlamda da ayrı bir öneme sahip olan film dünya rekoru kırdı ve platforma milyonun üzerinde abone getirdi. Şahan Gökbakar’la hemen Recep İvedik 8 ve 9 için görüşmeler başladı.

Öte yandan ünlü komedyenin Disney Plus için çekeceği “Erdal ile Ece” dizisinin de hazırlıkları sürüyor. Gökbakar’ın çok sevilen filmi “Celal ile Ceren”in tarzında olan dizi, kadın erkek ilişkilerini esprili bir dille irdeleyecek. Togan Gökbakar’ın yöneteceği dizi yeni yılda sete çıkacak. Dizinin cast çalışmaları sürüyor.

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Recep İvedik 7 Rekoru
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