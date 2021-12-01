Rec Rocero ve 24 Ayar’ın Avrupa başarısı

DİNÇER KARACALAR

Kurtalan Ekspres’in davulcusu, Barış Manço’ nun sahnede “Rec Rocero” diye seslendiği Recep Işık, eşinin vefatının ardından ilk kez şarkı söyledi.

Uzun yıllar Barış Manço’nun vokalistliğini yapan eşi Paula’yı kaybettikten sonra, 24 Ayar müzik grubu ile birlikte onun anısını yaşatmak üzere “Elveda” adlı şarkıyı hazırlayan Recep Işık, bu şarkıyla büyük ilgi gördü.



“Elveda”, Türkiye’den sonra Hollanda, Almanya, İngiltere gibi ülkelerin müzik listelerinde yer almaya başladı.

Işık, şarkı sözlerinin eşinin son sekiz saatinde yanında kendisine söylediği sözlerden oluştuğunu söyledi. Sözleri Rec Rocero’ya, bestesi ve aranjesi Eser Taşkıran’a ait olan şarkının tüm enstrümanları 24 Ayar’ın üyeleri Mustafa Kos, Ferhat Hasanoğlu, Bensu Kos tarafından canlı çalındı.



Şarkıya İstanbul Strings ve Ladies& Gentlemenkorosu da katkı sağladı.

“Elveda”nın video klip çekimleri Ses Tiyatrosu ve Şile’de, İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde iki günde tamamlandı.

Eşi beyin tümörü nedeniyle yaşamını yitiren Rec Rocero (Recep Işık), ölümsüz bir aşk hikayesini anlattığı şarkının tüm gelirini Hollanda’da beyin hastalıkları üzerine çalışmalar yapan Hersen Stichting Derneği’ne bağışlayacak.