Rami Kütüphanesi çocukları bekliyor

İSTANBUL- Aslına uygun restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarının ardından İstanbul’un en büyük, Avrupa’nın da sayılı kütüphanelerinden biri olarak hizmete açılan Rami Kütüphanesi’nin düzenlediği Rami Çocuk Şenliği ara tatili bayrama çevirirken, çocuklar hem 23 Nisan’ı hem de Ramazan Bayramı’nı kütüphanede çifte bayram olarak kutlamaya hazırlanıyor. Sadece bir kütüphane değil aynı zamanda bir yaşam merkezi olarak da faaliyet gösteren Rami Kütüphanesi, 17-23 Nisan haftası kütüphane genelinde planlanan 50’ye yakın etkinlikle beraber tüm çocukları Rami Çocuk Şenliği’ne davet ediyor.

Rami Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından planlanan etkinliklerle bir yandan çocuklar için kültürel, sanatsal, bilimsel ve sosyal alanlarda bilgi ve deneyim aktarımının sağlanması bir yandan da ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişimi güçlendirmek hedefleniyor. 17 Nisan Pazartesi günü saat 11.00’de, ‘Maske Tasarım Atölyesi’ ile başlayacak olan etkinlikler, 23 Nisan Pazar gün sonuna kadar ‘Karaoke Atölyesi’, ‘Mum Atölyesi’, ‘Maske Tasarım Atölyesi’, ‘Yaratıcı Drama Atölyesi’, ‘Masal Atölyesi’, ‘Bilim ve Sanat Atölyeleri’, ‘Uçurtma ve Oyuncak Atölyeleri’ gibi birbirinden çarpıcı onlarca etkinlikle devam edecek. Bu atölyelerdeki etkinliklere çocuklar ister tek başlarına isterlerse anne ya da babalarıyla birlikte katılabilecek.

Haritayı tamamla, fotoğraf çek, ödülleri kazan

Atölye etkinliklerinin dışında Rami Kütüphanesi’nde çocukları çok eğlenceli iki ayrı yarışma da bekliyor. “Çocuklar İçin Rami Kütüphanesi Haritası” adı verilen ilk yarışmada çocuklar, 23 Nisan günü 10.00-18.00 saatleri arasında kütüphane içinde kendilerine verilen haritadaki eksik alanları ziyaret edecek ve bu alanlardan aldıkları sticker’larla eksik alanları tamamlayacaklar. Düzenlenen ikinci yarışmada ise çocukları “Foto Safari” heyecanı bekliyor. 17 ve 18 Nisan tarihlerinde Rami Kütüphanesi’ne gelen küçük misafirler öncelikle kütüphane içinde yer alan alanlara ait çektikleri fotoğrafları Rami Kütüphanesi’nin instagram hesabını etiketleyerek, #ramidefotosafari hashtagi ile paylaşacak, ardından da kütüphanenin instagram profilinde duyurulacak olan linke aynı fotoğrafı yükleyecek. Bu şartları yerine getiren yarışmacılar arasından kazananlara Rami Kütüphanesi’nde bulunan Geleneksel El Sanatları ve Kitap Satış Mağazası’nda geçerli olacak 500 TL hediye çeki ödül olarak verilecek.

Tüm bu etkinlik ve yarışmaların yanı sıra 17-23 Nisan haftası boyunca Rami Kütüphanesi’nde çocuk edebiyatı üzerine sohbet toplantıları da yapılacak. Ayrıca uzman psikologların da katılımıyla ebeveynlere yönelik seminerler de gerçekleştirilecek. Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 21 Nisan’da kütüphanenin kapalı olması sebebiyle ara verilecek olan etkinlikler, 23 Nisan günü saat 16.30’da yapılacak tiyatro etkinliği ile sona erecek.

HABER: MERVE ELÇİ