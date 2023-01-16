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"Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa"yı 2 haftada 906 bin kişi izledi

TRT Çocuk'un sevilen kahramanları Rafadan Tayfa'nın üçüncü sinema filmi "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa", vizyondaki ikinci haftasında 906 bin kişi ta

16 Ocak 2023 Pazartesi 15:59
"Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa"yı 2 haftada 906 bin kişi izledi

İSTANBUL - TRT'den yapılan açıklamaya göre, 6 Ocak'ta vizyona giren TRT ortak yapımı film, zirvedeki liderliğini sürdürdü.

Türkiye'de 81 ilde 692 salonda gösterilen yapım, Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Birleşik Krallık, İsviçre, Fransa ve Azerbaycan'da da sinemaseverlerle buluştu.

Animasyon filmde, Rafadan Tayfa'nın sevilen karakterleri Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in dünyada mahsur kalan uzaylı arkadaşlarını, uzay gemisine ulaştırmaya çalışırken yaşadıkları macera anlatılıyor.

Çocuk izleyicilerin yanı sıra yetişkinlerin de ilgisini çeken yapımın, yönetmenliğine ve müziklerini İsmail Fidan yaptı, senaryosunu ise Ozan Çivit kaleme aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa
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