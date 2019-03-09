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Rabia Uzel Atölyesi’nin Sanatçılarının “Magıc Of Colors” Sergisi...

La Visione Sanat Art Galery, sanatçılarının Karma Resim Sergisi “Magıc Of Colors” Renklerin Büyüsü açılışını 2 Nisan günü kalabalık sanatsever davetli topluluğunun izlenimine sundu. 

Rabia Uzel Atölyesi’nin Sanatçılarının “Magıc Of Colors” Sergisi...

La Visione Sanat Art Galery, sanatçılarının Karma Resim Sergisi “Magıc Of Colors” Renklerin Büyüsü açılışını 2 Nisan günü kalabalık sanatsever davetli topluluğunun izlenimine sundu. 

09 Mart 2019 Cumartesi 16:44
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Rabia Uzel Atölyesi’nin Sanatçılarının “Magıc Of Colors” Sergisi...

ZAMBAK KARABAY

    

Kalabalık sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon işlenerek duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış Rabia Uzel Atölyesinin sanatçılarını aynı çatı altında topluyor. 

    

Ankara’dan sanata gönül vermiş sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserleri görülmeye değer.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar

Aylin Mermer, Ayşe Efe, Canan Kırbaç, Derya Başpınar, Esra Sabuncu, Filiz Ozar, İlknur Erol, Kıvılcım Avşaroğlu, Neslihan Karataş, Nurdan Argalı, Özlem Çalışkan, Rabia Uzel, Şebnem Efe, Tevhide Sarıtaş, Tülay Şehitoğlu, Tülin Yener 

Çok sayıda farklı konudaki eserlerin sergisi, 13 Mart tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacaktır.

Önce Vatan Gazetesi

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Rabia UzelAtölyeSanatçıMagic Of ColorsSergiönce VatanZambak Karabay
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