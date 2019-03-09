Rabia Uzel Atölyesi’nin Sanatçılarının “Magıc Of Colors” Sergisi...

ZAMBAK KARABAY

Kalabalık sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon işlenerek duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış Rabia Uzel Atölyesinin sanatçılarını aynı çatı altında topluyor.

Ankara’dan sanata gönül vermiş sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserleri görülmeye değer.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar

Aylin Mermer, Ayşe Efe, Canan Kırbaç, Derya Başpınar, Esra Sabuncu, Filiz Ozar, İlknur Erol, Kıvılcım Avşaroğlu, Neslihan Karataş, Nurdan Argalı, Özlem Çalışkan, Rabia Uzel, Şebnem Efe, Tevhide Sarıtaş, Tülay Şehitoğlu, Tülin Yener

Çok sayıda farklı konudaki eserlerin sergisi, 13 Mart tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacaktır.