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Psikolojik gerilim dizisi, 21 Nisan'da gösterime giriyor

Prime Video, Akademi Ödüllü Aktris Rachel Weisz'in Alice Birch tarafından yaratılan merakla beklenen dizisi Dead Ringers'ın resmi fragmanını ve önemli görsellerini yayınladı

31 Mart 2023 Cuma 10:55
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Psikolojik gerilim dizisi, 21 Nisan'da gösterime giriyor

İSTANBUL- Prime Video merakla beklenen psikolojik gerilim dizisi Dead Ringersın tanıtım fragmanını yayınladı. David Cronenberg imzalı Dead Ringers filminin modern bir yorumu niteliğindeki Dead Ringers dizisinin yıldızı Rachel Weisz, Elliot ve Beverly Mantle adlı iki karakteri canlandırıyor. Dizinin başrolündeki ikiz kardeşler, uyuşturucular ve sevgililerin yanı sıra modası geçmiş uygulamaları sorgulamak ve kadınların sağlığını öne çıkarmak için tıp etiğinin sınırlarını zorlamak pahasına ne gerekiyorsa ödün vermeden yapma arzusunu da paylaşıyorlar. Altı bölümlük dizinin tamamı 21 Nisan’da dünya çapında 240’tan fazla ülke ve bölgede sadece Prime Video’da yayına girecek. 

Emmy adayı senarist ve oyun yazarı Alice Birch’ün (Normal PeopleSuccessionThe Wonder) yazdığı ve yönetici prodüktörlüğünü üstlendiği dizide Rachel Weisz da yönetici prodüktör olarak görev alıyor. Dizinin kadrosunda ayrıca Genevieve rolünde Britne Oldford (The Umbrella AcademyAmerican Horror Story: Asylum), Greta rolünde Poppy Liu (HacksBetter Call Saul), Tom rolünde Michael Chernus (SeveranceOrange is the New Black), Rebecca rolünde Jennifer Ehle (Zero Dark ThirtySaint Maud) ve Susan rolünde Emily Meade (The DeuceThe Leftovers) yer alıyor.

Dizinin ilk iki bölümünü yöneten ve son bölümün de ortak yönetmenliğini üstlenen sinemacı Sean Durkin (Martha Marcy May MarleneThe NestThe Iron Claw) aynı zamanda yönetici prodüktör olarak görev alıyor. Yönetmen koltuğunda oturan diğer isimler ise Karyn Kusama (Jennifer’s BodyGirlfight), Karena Evans (P-ValleySnowfall) ve Lauren Wolkstein (A Friend of the FamilyY: The Last Man) oldu. 

HABER: GİZEM ÇAKAL 

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Anahtar Kelimeler:
Dead RingersPsikolojik Gerilim Dizisi
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