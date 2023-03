Psikolojik gerilim dizisi, 21 Nisan'da gösterime giriyor

İSTANBUL- Prime Video merakla beklenen psikolojik gerilim dizisi Dead Ringers’ın tanıtım fragmanını yayınladı. David Cronenberg imzalı Dead Ringers filminin modern bir yorumu niteliğindeki Dead Ringers dizisinin yıldızı Rachel Weisz, Elliot ve Beverly Mantle adlı iki karakteri canlandırıyor. Dizinin başrolündeki ikiz kardeşler, uyuşturucular ve sevgililerin yanı sıra modası geçmiş uygulamaları sorgulamak ve kadınların sağlığını öne çıkarmak için tıp etiğinin sınırlarını zorlamak pahasına ne gerekiyorsa ödün vermeden yapma arzusunu da paylaşıyorlar. Altı bölümlük dizinin tamamı 21 Nisan’da dünya çapında 240’tan fazla ülke ve bölgede sadece Prime Video’da yayına girecek.

Emmy adayı senarist ve oyun yazarı Alice Birch’ün (Normal People, Succession, The Wonder) yazdığı ve yönetici prodüktörlüğünü üstlendiği dizide Rachel Weisz da yönetici prodüktör olarak görev alıyor. Dizinin kadrosunda ayrıca Genevieve rolünde Britne Oldford (The Umbrella Academy, American Horror Story: Asylum), Greta rolünde Poppy Liu (Hacks, Better Call Saul), Tom rolünde Michael Chernus (Severance, Orange is the New Black), Rebecca rolünde Jennifer Ehle (Zero Dark Thirty, Saint Maud) ve Susan rolünde Emily Meade (The Deuce, The Leftovers) yer alıyor.

Dizinin ilk iki bölümünü yöneten ve son bölümün de ortak yönetmenliğini üstlenen sinemacı Sean Durkin (Martha Marcy May Marlene, The Nest, The Iron Claw) aynı zamanda yönetici prodüktör olarak görev alıyor. Yönetmen koltuğunda oturan diğer isimler ise Karyn Kusama (Jennifer’s Body, Girlfight), Karena Evans (P-Valley, Snowfall) ve Lauren Wolkstein (A Friend of the Family, Y: The Last Man) oldu.

HABER: GİZEM ÇAKAL