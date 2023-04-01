Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, kütüphane konuşmalarına konuk oldu

İSTANBUL AA- Etkinlik, Türkiye'de kütüphanelere ve kütüphanecilik mesleğine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla kutlanan "59. Kütüphaneler Haftası" kapsamında Üsküdar 15 Temmuz Gazileri Anadolu Lisesi İhsan Fazlıoğlu Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Fazlıoğlu, bilginin önemine değinerek, bilgiyi üreten, elinde tutan ve kullanmasını bilen milletlerin dünyayı yönetecek gücü olacağını söyledi.

İnsanoğlunun tecrübelerini bilgiye dönüştürerek varlığını sürdürebileceğine dikkati çeken Fazlıoğlu, "Bilgi ihtişamdır, sahibini muhteşem kılar. Bunun için deney yapmaya gerek yok. Bilgiyi ihmal ettiğimizde başımıza neler geleceğini sürekli görüyoruz. İnsanın varlığını idame ettirebilmesinin tek nedeni bilgidir. Bilgi çok çeşitli ve geniş bir şeydir. Kendimizi bilgiye dönüştürmeden varlığımızı sürdüremeyiz." dedi.

"Bir konuda uzman olmadan önce kültür insanı olmanız lazım"

İhsan Fazlıoğlu, kitapların sadece bilgi edinme aracı olduğuna ve yıllar içinde formunun değişebileceğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Araçları amacın yerine koyduğumuzda yolumuzu şaşırırız. Kitapları sadece okunacak şeyler olarak görmek de doğru değildir. Onlar birlikte yaşanacak şeylerdir. Bir bilgiyi temsil ettiğinde ve bize sunduğunda anlam kazanırlar. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'nde 220 bin yazma eser var. Hepsi müzelik. Bugün gördüğünüz kitaplar da ileride böyle olacak. Çünkü dijital çağda artık her şey sanal ortamda olacak. Kağıt kelimesi Çinceden dilimize geçmiş. Çünkü Çinliler icat etmiş. Kitabın ortaya çıkışı da İslam medeniyeti sayesindedir."

Fazlıoğlu, İslam medeniyetinin inançları bile kitap ehli ve kitap ehli olmayan şeklinde ayırdığının altını çizerek, kitabın kutsallığını bilgiden aldığını ve kitap sayesinde bilginin dolaşımının arttığını dile getirdi.

Bilgi birikiminin insanlığın ortak hafızası olduğuna işaret eden Fazlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her medeniyet, bu hafızaya büyük katkılarda bulunmuştur. Bizim medeniyetimizin bu birikime nasıl katkı yaptığını bilmeniz gerekiyor. Biz kendi kültürümüzü öğrenmeden Batı kültürünü öğreniyoruz. Kitaba bir bilgi kaynağı olarak başvurmazsak onu bizim başımıza vururlar. Ben genç olsam, kadim kültürleri temsil eden Gılgamış Destanı, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim gibi metinleri okurum. İnanıp inanmamanız önemli değil, bu metinler insanlığın hafızasını temsil ediyor. Bir konuda uzman olmak bir süre sonra cahil olmayı da doğuruyor. Bir konuda uzman olmadan önce kültür insanı olmanız lazım. Kültür insanı olabilmek için edebiyat, sanat ve mimari disiplinlerine sahip olmanız gerekiyor."

Etkinliğe Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.