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“POSSION” Sergisi

La Visione Art Gallery

22 Kasım 2021 Pazartesi 17:22
4 Okunma
“POSSION” Sergisi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL


La Visione Art Gallery, 20 - 29 Kasım 2021 tarihleri arasında, birbirinden değerli sanatçıların “POSSION” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.


Pandemi dönemi gerçekleşen sergide eserleri olan sanatçıları ziyarete gelen sanatseverler kurallara uygun olarak sergiyi gezdiler.


Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle...


Sergide Eserleri Olan Sanatçılar;

Alara Erdem, Buse Babacan, Fatma Adiloğlu, Fügen Sezer, Hülya Dirim Şah, Hüner Aydın, Jut, Mina Su Dindar, Nezaket Cesur Kırşan, Nurser Noyan, Şafak Eyüpoğlu, Tuğçe Karakaya, Ülkü Yanıkoğlu, Valeria Karasikova


“POSSION” adlı sergi; La Visione Art Gallery’de 29 Kasım 2021 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör/Yaman Pakdil

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
La Visione Art GalleryPOSSION SergisiKarma Resim SergisiPOSSIONönce VatanZambak Karabay
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