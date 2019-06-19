Popçu Ege’den son eser “Asil Dede’nin Düğünü”

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Kendisini şarkıcı olarak tanıyıp sevdiğimiz fakat iki yıl önce ilk romanı "İsyan" ile edebiyat dünyasından tam not alan Ege, ikinci romanı "Asil Dede'nin Düğünü"nü okurlarla buluşturdu.

Ege 1994 yılında yaşadığı İzmir‘de ‘Yaz Aşkım’ adlı şarkısının demosunun, yerel radyolarda yayınlandıktan kısa süre sonra Ege tanınmaya başladı. Daha sonra İstanbul‘a gelerek albüm çalışmalarına başlayan Ege, 1995 yılında ilk albümü ‘Senden Uzak’la büyük beğeni almayı başardı. Ege kazandığı birikimle şarkılarının söz ve müziğini kendisi yazarak sadece ‘yorumcu’ olmadığını da kanıtladı. Bir çok şarkısı ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Ege bir ara zeytinya imalat işine de girmişti.

Geçtiğimiz akşam, Pera Adalı'da gerçekleşen lansman ile romanını tanıtan sanatçıyı, dostları yalnız bırakmadı. Şebnem Scheafer, Neslihan Maltepe, Vedat Bayrak, Nazım Alpman, Tuğba Sarıünal, Lütfu Sapmaz, Tuğrul Altınkara gibi isimlerin yer aldığı tanıtım lansmanında keyifli dakikalar yaşandı.

Ege, üç bölümden oluşan Asil Dede'nin Düğünü için; "Umudu sağlam tutan, iyi insanların biraraya gelmesi gerektiğini, ancak biraraya gelinirse karanlıklarla savaşılabileceğini anlatan bir roman..."dedi.

Sanatçı, çok heyecanlı olduğunu ve esas değerlendirmenin okurlarından gelecek tepkiler olduğunu da vurguladı.