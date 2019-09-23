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Piyanist Dengin Ceyhan, Açık Diyalog İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor!

Açık Diyalog İstanbul Eylül ayında da birbirinden önemli isimleri sanatseverler ile buluşturmaya devam ediyor.

Piyanist Dengin Ceyhan, Açık Diyalog İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor!

Açık Diyalog İstanbul Eylül ayında da birbirinden önemli isimleri sanatseverler ile buluşturmaya devam ediyor.

23 Eylül 2019 Pazartesi 15:59
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Piyanist Dengin Ceyhan, Açık Diyalog İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor!

Farklı kültürel geçmişleri, deneyimleri ve sanatçıları sanatseverler ile buluşturma noktası olan Açık Diyalog İstanbul'un 27 Eylül Cuma günü konuğu piyanist Dengin Ceyhan. Saat 19:00- 21:00 arasında gerçekleşecek olan etkinlikte Ceyhan, geçtiğimiz Mayıs ayında çıkan ilk albümü ‘Dengin Plays Pentagram’ın detaylarını, müzik yaşamını ve albüm sürecini katılımcılar ile paylaşacak.

Etkinlik ücretsizdir. Kontenjan kısıtlı olduğu için, 26 Eylül gününe kadar [email protected] adresinden veya 0212 232 76 62’den rezervasyon yapılması gerekmektedir.
 

DENGİN CEYHAN HAKKINDA

Dengin Ceyhan 1991’de Antakya’da doğdu. Piyano derslerine 8 yaşında başladı. 2002'de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda eğitimine devam etti. Piyano alanında Prof. Dr. Binnur Ekber ile çalışmaya başladı. 2008 yılında Academia Akcan’ın düzenlediği Piyano Masterclass’ında İdil Biret ile çalıştı. Gülsin Onay’ın sanat danışmanlığını yaptığı Bodrum Gümüşlük Eklisia Müzik Festivali kapsamında 2008 yılında Kemal Gekiç, Daniel Gortler, Stephen Gutman, Gülsin Onay ile aynı festivalin 2009 yılında ise Alexander Madzar, Emre Elivar, Misha Dacic ve Gülsin Onay ile çalıştı. Hacettepe Üniversitesi’nde birçok konserin yanında, ODTÜ, Ankara MEB Şura Sahnesi, TOBB Üniversitesi'nde, Antakya Kültür ve Sanat Merkezi, Antakya Bahçeşehir Koleji , Bodrum Eklisia, Bodrum Zai , İstanbul Süreyya Operası, İstanbul Baba Sahne, İstanbul Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi, İstanbul Ses Tiyatrosu, İstanbul Moda Sahnesi, İzmir İsmet İnönü Sanat Merkezi, İzmir Konak Halk Sahnesi, Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde , Diyarbakır’da , Çanakkale’de ve Mersin Saymana Festivali'nde konserler verdi. 2013 yılında Sevda Cenap And Vakfı'nın besteci Ertuğrul Oğuz Fırat'a altın madalya verildiği törende bestecinin eserlerinden oluşan bir konser verdi. 2014 yılında ‘PianoforSoma’ etkinlikleri kapsamında Davide Martello ile Ankara, Eskişehir ve İstanbul’da konserler verdi. 12 Ocak 2014‘te Sevda Cenap And Vakfı’nın düzenlemiş olduğu 11. Czerny Yarışması’nda değerlendirme jürisinde yer aldı. 2012 yılında konservatuvardan mezun oldu ve öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir. 2019 Mayıs ayında “Dengin Plays Pentagram” adındaki ilk albümünü çıkarmıştır.

Anahtar Kelimeler:
Piyanist Dengin CeyhanAçık Diyalog İstanbulSanatseverler
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