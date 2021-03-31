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PİNK’İN BELGESELİ GÖSTERİME GİRECEK

31 Mart 2021 Çarşamba 16:58
52 Okunma
PİNK’İN BELGESELİ GÖSTERİME GİRECEK

HABER: NEDRET HOTUN

Pink’in hayatını anlatan ‘Pink: All I Know So Far’ belgeseli gösterime giriyor. Ünlü şarkıcı Pink’in 2019 yılında çıktığı Beautiful Trauma konser turunun ve kişisel yaşamını konu eden  ‘Pink: All I Know so far’ isimli belgesel 21 Mayıs’ta digital yayın yapan bir kanalda gösterime girecek. Pink'in Instagram paylaşımına göre filmde yıldız şarkıcının çocukları da yer aldı. Film, Michael Gracey tarafından yönetildi. Gracey'i birkaç yıl öncesinin popüler müzikal filmi The Greatest Showman'i yönetmesiyle tanıyoruz. Yönetmen, yakında Naruto filmiyle izleyici karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
PİNKİN BELGESELİ GÖSTERİME GİRECEK
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