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Pestil ve kömeden yapılan gelinlik, Ankara'daki fuarda sergilendi

Ankara'da açılan '4'üncü Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda, Gümüşhaneli tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak'ın, pestil ve köme (cevizli sucuk) ile süsleyerek hazırladığı gelinliği ilgi gördü.

25 Eylül 2020 Cuma 11:28
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Pestil ve kömeden yapılan gelinlik, Ankara'daki fuarda sergilendi

ANKARA - Gümüşhaneli Tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak, Gümüşhane'nin coğrafi işaretli ürünü olan pestil ve köme ile gelinlik tasarladı. Kumaşı pestil, köme ve mavi boncuklarla süslenerek yapılan gelinlik 15 günde tamamlandı. Parlak, dün Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Sarayı'nda açılışı gerçekleştirilen '4’üncü Türkiye Kooperatifler Fuarı’nda tasarladığı gelinliği sergiledi. Gümüşeller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi  standında yöreye özgü diğer ürünlerle birlikte sergilenen gelinlik ilgi gördü.



'GÜMÜŞHANEMİZİN TANITIMI İÇİN BURAYA GELDİK'

Parlak, tasarladığı gelinliği pestil ve kömeyi tanıtmak için her gittikleri fuara götürdüklerini belirterek, gelinliği tek başına hazırladığını kaydetti. Parlak, "Dut pekmezi 'herle' dediğimiz ürünle birlikte yaptık. Daha sonra pestil ve kömeden süslemelerini yaptık. Gelinlik çok ilgi görüyor. Herkes tarafından resimleri çıkıyor. Daha önce Gümüşhane’nin tanıtım amaçlı yapılan bir şenlikte giyildi. Üzerinde farklı bir renkte gelinlik varmış gibi oldu" dedi.

Daha önce de Gümüşhane’nin yöresine ait endemik bitkilere dikkat çekebilmek açısından altın otu çiçeğinden ve Covid-19 pandemisine dikkat çekmek amacıyla maskeden gelinlik tasarladıklarını hatırlatan Parlak, "Son olarak da Gümüşeller Kooperatifimiz için pestilden gelinliğimizi fuar alanına getirdik. Gümüşhanemizin tanıtımını, yaptığımız organik ürünleri gösterebilmek için buraya geldik" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pestil Ve Kömeden Yapılan GelinlikSergiAyşegül Öznur Parlak
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