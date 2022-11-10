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“PEŞİMDEKİ MELEK” RAFLARDA YERİNİ ALDI

25 yıldır uluslararası medyada tanınan gazeteci, yazar Yılmaz Akıncı’nın ilk kitabı “Peşimdeki Melek” raflarda yerini aldı.

10 Kasım 2022 Perşembe 15:54
“PEŞİMDEKİ MELEK” RAFLARDA YERİNİ ALDI

HABER: DEMET AYDIN

Milyonlarca insanın hayatına mal olan ve İnsanlık tarihi kadar eski savaşlardan çıkarılmamış derslerle yüzleşeceğimiz bu kitapta, yazarın Paris’te başlayan hikayesinin, savaş bölgelerinde zaman zaman arkadaşları ile yaşadığı deneyimlerle buluştuğu, soluksuz okuyabileceğimiz bir hikayeye evrildiğine tanıklık edeceğiz.

Mona Yayınlarından çıkan ve raflarda yerini alan kitap için yazar Yılmaz Akıncı: "Kitabımın okuyucuyu görünen ve görünmeyen dünyaların kesiştiği ,savaş ve barışın irdelendiği bir düzlemde buluşturacağını, merak, farkındalık ve hayatı sorgulatan bir dünya ile buluşturacağını düşünüyorum. Kahramanin yaşadığı her deneyimde, ölümle sınanırken, zaman zaman peşimdeki melek diye adlandırdığı bir güç tarafindan korunmasinin yanısıra, insanların hayattan beklentilerini de sorgulandığı bir hikaye, " dedi.

Gercek olaylardan esinlenen ve Yazarin beyaz renge adadigi kitap bir donem Türkiye'sinden izler de barindiriyor.

Savaşların toplumlar üzerindeki etkisini bir gazetecinin yaşamsal deneyimleri ile sorgulayacağımız Kitap D&R kitap ve tüm online mecralardan temin edilebilir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yılmaz AkıncıPeşimdeki MelekPeşimdeki Melek Kitap
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