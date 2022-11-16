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“PEŞİMDEKİ MELEK” RAFLARDA YERİNİ ALDI

25 yıldır uluslararası medyada tanınan gazeteci, yazar Yılmaz Akıncı’nın ilk kitabı “Peşimdeki Melek” raflarda yerini aldı.

16 Kasım 2022 Çarşamba 12:15
“PEŞİMDEKİ MELEK” RAFLARDA YERİNİ ALDI

HABER: DİNÇER KARACALAR

Milyonlarca insanın hayatına mal olan ve insanlık tarihi kadar  eski savaşlardan çıkarılmamış derslerle yüzleşeceğimiz bu kitapta, yazarın Paris’te başlayan hikayesinin, savaş bölgelerinde   zaman zaman arkadaşları ile yaşadığı deneyimlerle buluştuğu, soluksuz okuyabileceğimiz bir hikayeye evrildiğine tanıklık edeceğiz.

Mona Yayınlarından çıkan ve raflarda yerini alan kitap için yazar Yılmaz Akıncı: "Kitabımın okuyucuyu görünen ve görünmeyen dünyaların kesiştiği ,savaş ve barışın irdelendiği bir düzlemde buluşturacağını,   merak, farkındalık ve hayatı sorgulatan bir dünya ile buluşturacağını   düşünüyorum. Kitabımdakahramanın yaşadığı her deneyimde, ölümle sınanırken, zaman zaman  peşimdeki melek diye adlandırdığı bir güç  tarafindan korunması ve hayatı sorgulaması konu alınıyor" dedi.

Gerçek olaylardan esinlenen ve yazarın beyaz renge adadığı kitap;  bir donem Türkiye'sinden izler de barındırıyor.

Savaşların toplumlar üzerindeki etkisini, bir gazetecinin yaşamsal deneyimleri ile sorgulayacağımız kitap D&R kitap  ve tüm online mecralardan temin edilebilir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yılmaz AkıncıPeşimdeki MelekPeşimdeki Melek Kitap
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