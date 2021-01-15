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PES MEDYA ÖNCÜLÜĞÜNDE ALTINÇAĞ ÖDÜLLERİ 2021 SAHİPLERİNİ BULUYOR 

2021 Altın Çağ Ödülleri Pes Medya organizatörlüğünde 5 Nisan 2021'de  sahiplerini bulacak. 

15 Ocak 2021 Cuma 13:27
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PES MEDYA ÖNCÜLÜĞÜNDE ALTINÇAĞ ÖDÜLLERİ 2021 SAHİPLERİNİ BULUYOR 

İSTANBUL

PES MEDYA ÖNCÜLÜĞÜNDE ALTINÇAĞ ÖDÜLLERİ 2021 SAHİPLERİNİ BULUYOR 

2021 Altın Çağ Ödülleri muhteşem bir törenle sahiplerini buluyor. Türkiye'nin zirvelerinin belirlendiği ve taçlandırıldığı bu özel ve görkemli gecenin tarihi belli oldu. 2021 Altın Çağ Ödülleri Pes Medya organizatörlüğünde 5 Nisan 2021'de  sahiplerini bulacak. 

ALTINÇAĞ ÖDÜLLERİ 2021 

İşve Ekonomi Dünyasının birbirinden iddialı markaları ve yılın en iyi sanatçıları "ALTIN ÇAĞ ÖDÜLLERİ Gecesi'nde" taçlandırılacak. Yılın en iyileri, muhteşem bir geceyle bu yılın en prestijli ödüllerinin sahibi olacak.  

KADINA DEĞER İNSANLIĞA DEĞERDİR” SLOGANIYLA YERYÜZÜNDE YAŞAYAN BÜTÜN KADINLARA FARKINDALIK YARATMAK İÇİN DÜZENLENECEK GECE 

Ayrıca "KADINA DEĞER İNSANLIĞA DEĞERDİR" sloganıyla yola çıkan bu gece, yeryüzünde yaşayan bütün kadınlara farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenecek. PES MEDYA EV SAHİPLİĞİNİ YAPACAK İşinde iddialı, en iyi olan ve en seçkin mekân, marka olduğunu ispatlayan firmalar, bu gecede Pes Medya'nın ev sahipliğinde ve birçok ünlünün katılacağı "ALTIN ÇAĞ  ÖDÜLLERİ" töreninde ödüllerini alacak. Gecede birçok ünlü sanatçı performans gösterisi sergileyecek. 

 Sanat, siyaset, cemiyet ve iş dünyasından birçok kişi katılım sağlayacak. "Altın Çağ Ödül Töreni'nin" yılın en görkemli, en prestijli töreni olacağı şimdiden kulislerde konuşulmaya başlandı bile.  

HABER: ASLI M. SARI 

Önce Vatan Gazetesi

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