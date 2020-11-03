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Perre Antik Kenti'nde ziyaretçiler için canlandırma tekniği

Adıyaman'da bulunan Perre Antik Kenti'nde, ziyaretçilere canlandırma tekniği ile tarihi yolculuk yaptırılacak.

03 Kasım 2020 Salı 14:19
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Perre Antik Kenti'nde ziyaretçiler için canlandırma tekniği

ADIYAMANKommagene Krallığının beş büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Örenli Mahallesi'nde yer alan Perre Antik Kenti'nde 2 bin yıllık kaya mezarlarının bulunduğu alanında tarih yeniden canlandırıldı. Mezar odalarının bulunduğu antik kentte bir mezar odasına içine silikon manken ve iskeletler konulan cam tabutlar yerleştirildi.

Canlandırma tekniği yapılan antik kentin ziyarete açılması nedeniyle düzenlenen törene; Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, Müze Müdürü Mehmet Alkan ile akademisyenler katıldı.

Antik kentte yapılan çalışmaları anlatan akademisyenlerden Kahraman Yağız, "2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı ve destekleriyle, Türk Tarih Kurumunun maddi destekleriyle antik kentte kaya mezarlarının bulunduğu alanda canlandırma projeleri gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında bir mezar odasının içine hem silikon manken hem de iskelet şeklindeki gömülme geleneklerini odaya yerleştirdik. Yanlarına ölü gömme geleneklerindeki kullandıkları materyalleri yerleştirerek alanı bir müzeye çevirdik. İnsanlar bu alanları gezerken tamamen boş mezar odalarını geziyorlardı. Dolayısıyla da insanlar zihinlerinde bunları canlandırmakta biraz zorluk çekiyordu. Biz o dönemin ölü gömme geleneklerini yansıtmak istedik" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kommagene KrallığıPerre Antik KentiAdıyaman
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