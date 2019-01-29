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Perihan Keki “Doğadan Esinlemeler” CKM’de...

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız...

Perihan Keki “Doğadan Esinlemeler” CKM’de...

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız...

29 Ocak 2019 Salı 18:34
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Perihan Keki “Doğadan Esinlemeler” CKM’de...

İSTANBUL / ZAMBAK KARABAY

Perihan KekiDoğadan Esinlemeler” adlı Kişisel Resim Sergisi Caddebostan Kültür Merkezi’ndeki sanat galerisinde sanatrseverlerle biraraya geldi.

Serginin açılış kokteyli çok sayıda davetli sanatçı ve sanatseveri bir araya getirdi. CKM Sanat Galerisi sergiye katılan sanatseverler ve katılımcılara olağanüstü konukseverlik gösterdi. 

Sergide, sanatçının 50’nin üzerinde büyük boyutlu yağlı boya çalışmaları ile birlikte karma sanat eserleri yer alıyor.

Sanatçının; bir çok alandan sanatçı ve sanatsever arkadaşlarının kalabalık katılımı ile gerçekleşen sergisi 31 Ocak 2019 tarihine kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecektir.

Perihan Keki...

Ağrı  doğumlu. Trabzon Lisesi mezunudur. 2000-2014 yılları arası Mahir Güven, Ruken Aslan, Orhan Taylan ve Selahattin Aslan atölyelerinde kesintisiz resim eğitimi aldı. Çok sayıda karma sergiye katlımış olup dört kişisel sergi açmıştır. Sanatçı halen kendi atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Doğadan EsinlemelerPerihan Keki
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