Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102492
ALTIN
221.149
DOLAR
5.2448
STERLİN
6.7906
EURO
5.9416
Peribacaları yanındaki otel inşaatı durduruldu
Peribacaları yanındaki otel inşaatı durduruldu
Beşiktaş'tan 3 puan alıp yolumuza devam edeceğiz
Beşiktaş'tan 3 puan alıp yolumuza...
Helikopterin enkazı Ankara'ya götürülüyor
Helikopterin enkazı Ankara'ya götürülüyor
AK Parti'den yasa teklifi
AK Parti'den yasa teklifi
2019 BURÇLAR İÇİN NELER GETİRİYOR? (TERAZİ BURCU)
2019 BURÇLAR İÇİN NELER GETİRİYOR?...

Peribacaları yanındaki otel inşaatı durduruldu

Nevşehir merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan peribacalarının bitişiğindeki otel inşaatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından durduruldu.

Peribacaları yanındaki otel inşaatı durduruldu

Nevşehir merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan peribacalarının bitişiğindeki otel inşaatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından durduruldu.

13 Şubat 2019 Çarşamba 15:40
0 Okunma
Peribacaları yanındaki otel inşaatı durduruldu

NEVŞEHİR- Yılda 2 milyona yakın turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinde, Mesit mevkisindeki Müze Yolu üzerinde peribacalarının bitişiğine yaklaşık 2 ay önce otel inşaatına başlandı. İş insanı M.K. tarafından yaptırılan ve 5 ayda tamamlanması planlanan, yan yana 2 binadan oluşan otel inşaatı, görenlerin tepkisini çekti. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, peribacaları yanında yükselen otel inşaatıyla ilgili basına yansıyan habelerin ardından açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nevşehir ili, Göreme beldesinde otel inşaatı yapıldığına dair haberlerin basına yansıdığı hatırlatılarak şöyle denildi:

"Konu Bakanlığımız tarafından ivedilikle incelemeye alınmış olup, Anadolu ve dünya kültürünün istisnai değerlerinden olan peri bacalarına yakın bir noktada, 2 pafta 9423 parselde başlatıldığı belirlenen inşaat durdurulmuştur."

DHA

Anahtar Kelimeler:
PeribacalarıİnşaatNevşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Gece...
O Gece...
Denizli'de ele geçirildi; paha biçilemiyor
Denizli'de ele geçirildi; paha biçilemiyor
Fosforlu Cevriye 17 Şubat 2019 Pazar Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde
Fosforlu Cevriye 17 Şubat 2019 Pazar Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde
Anadolu Kalbinin dili “YEN” Newyork Fashion Week’te
Anadolu Kalbinin dili “YEN” Newyork Fashion Week’te
Türk el sanatları ücretsiz kurslarla yaşatılıyor
Türk el sanatları ücretsiz kurslarla yaşatılıyor
Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nün kurucu Cenap Tezer, yaşamını yitirdi
Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nün kurucu Cenap Tezer, yaşamını yitirdi
Üç kuşağın Yalvaç abisi: Yalvaç Vural
Üç kuşağın Yalvaç abisi: Yalvaç Vural
“Mutluluğun Resmi” ACC Galeri’de...
“Mutluluğun Resmi” ACC Galeri’de...
Kıbrıs’ta Kırgızistan halk ressamlarının 60 eseri sergilenecek
Kıbrıs’ta Kırgızistan halk ressamlarının 60 eseri sergilenecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ