‘PERDENİN ARDINDAKİLER’ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

HABER: NEDRET HOTUN

2017’den bu yana yayınladıkları şarkılar tüm digital platformlarda en çok dinlenenler arasında yer alan ‘Perdenin Ardındakiler’ grubu dinleyici sayılarını günden güne arttırıyor. ‘Beni Kendinden Kurtar’ şarkıları Spotify’da 30 milyondan YouTube’ta 20 milyondan fazla dinlendi.

‘Yağmurlar’ şarkıları Spotify’da 30 milyona yaklaştı. Doruk Ereşter ve Direnç’ten oluşan 2017 yılında kurulan Alternatif Pop Müzik Grubu ‘Perdenin Ardındakiler’ geçtiğimiz günlerde ilk albümü ‘Sanrılar’ ı yayınladı.