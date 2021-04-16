PENCERENİN YANINDA OTURAN KADIN

HABER: NEDRET HOTUN

Dünyaca ünlü İspanyol ressam Pablo PİCASSO’nun 1932 tarihli ‘Pencerenin Yanında Oturan Kadın’ adlı tablosu açık arttırmaya çıkıyor. Tablonun ilham kaynağı ünlü sanatçının sevgilisi Marie Therese Walter. İkilinin ilişkisi 1927’de Walter 17 yaşındayken başlamıştı. Picasso’nun bazı heykellerinde ve başka çizimlerinde de Walter’dan esinlendiği belirtiliyor. 11 Mayıs’ta NewYork’taki Christie’s Müzayede Evi’nde açık arttırmaya çıkacak tablonun 55 milyon dolar civarı bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.