PELİN TOĞRUL SOLO SERGİSİ  

HABER: ZAMBAK KARABAY

Pelin Toğrul kendini anlatıyor; 1982 yılında İstanbul’da doğdum. Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nde Ortaokul; Robert Kolej’de Lise ve Koç Üniversitesi’nde Ekonomi eğitimi aldım. 10 yıl kurumsal hayat tecrübesinden sonra yaratıcı işler yapmaya karar verdim. LaSalle College İstanbul’da İç Mimarlık eğitimi aldım. Orada aldığım eğitim onda yaratma, kalıcı bir şeyler yapma isteğimi daha da kabarttı ve duvar sanatı ve doku eğitimi alıp, bunları tablolaştırmaya karar verdim. Sanatımda doğanın renklerinden ve şekillerinden esinlenerek duvarları eskitilmiş tablolarla süslemeye karar verdim.

Sergi; 15 Kasım’a kadar Hacımimi Mahallesi, Kanaryalı Sokak No: 7 Beyoğlu/ İstanbul adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör - Nihat Tokat