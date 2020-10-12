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Patara Antik Kenti, 1500 yıl sonra tiyatroyla buluşacak

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Likya Birliği'nin başkenti olan Patara Antik Kenti'nde, 1500 yıl sonra tiyatro sahnelenecek. Patara Antik Kenti'ndeki Roma Tiyatrosu'nda, Kaş'a bağlı Yeşilköy Mahallesi Halk Tiyatrosu oyuncuları, sahneye çıkacak.

12 Ekim 2020 Pazartesi 12:49
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Patara Antik Kenti, 1500 yıl sonra tiyatroyla buluşacak

ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle onarılan Patara Antik Kenti Tiyatrosu'nda 1500 yıl sonra tiyatro oyunu sahnelenecek. Yeşilköy Halk Tiyatrosu, Kaş Belediyesi'nin katkılarıyla 'Kanlı Nigar' adlı oyunu sahneleyecek. Sadık Şendil'in yazdığı 2 perdelik oyunun yönetmenliğini yine Yeşilköylü olan ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Müfit Kayacan ve ünlü sinema sanatçısı Ahmet Gülhan yapacak. Oyunda tamamı Yeşilköy Mahallesi'nde yaşamını sürdüren çeşitli mesleklerden Gülsüm Karakitapoğlu, Fatma Karakitapoğlu, Cem Sultan Alkaya, Yaşar Kelek, Özcan Körpe, Selver Aydoğdu, Çağrı Sağırdak, Gürkan Arıtürk, İkbal Türel, Fadime Gümüş, Özcan Kelek, Ali Ergün, Ayser Gümüş ve Fatih Aydoğdu rol alacak. Oyun, Patara Antik Tiyatrosu'nda 13 Ekim Salı akşamı saat 20.30'da sergilenecek.

Patara Kazıları Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan lşık, "1500 yıl sonra Patara Antik Kenti'nde bulunan ve bakanlığımızın desteğiyle onarılan Patara Antik Tiyatrosu'nda bir oyun sahneleniyor. Bu anlamlı buluşmaya tüm Antalya'yı davet ediyoruz. 1500 yıl sonra antik tiyatroda bir oyunu mümkün kılan Yeşilköy Halk Tiyatrosu'ndaki Likyalı kardeşlerime ve Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'a teşekkür ediyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Patara Antik KentiTiyatroAntalya
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