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Passenger Türkiye'de İlk Konserini İş Sanat'ta Verdi

Ödüllü şarkıcı-söz yazarı Mike Rosenberg, namı diğer Passenger, Türkiye’de ilk kez sahne aldığı İş Sanat’ta sevilen şarkılarıyla hayranlarına müzik ziyafeti yaşattı.

08 Nisan 2023 Cumartesi 12:14
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Passenger Türkiye'de İlk Konserini İş Sanat'ta Verdi

İSTANBUL- 19 ülkede 1 numaraya yerleşen ve YouTube'da iki milyardan fazla izlenen 'Let Her Go' şarkısıyla dünyanın tanıdığı Mike Rosenberg, 12 albüm çalışmasının yanı sıra, sahnedeki özgünlüğü ile büyük bir hayran kitlesi kazanırken, Avrupa turnesinin ilk ayağı olan İstanbul’da hayranlarıyla ilk kez İş Sanat’ta bir araya geldi. 

Konserde ön grup olarak, Marigold ve Vagabond albümlerinin ardından 2022 yılında “Part Time Lover” isimli teklisini yayınlayan Avustralyalı folk şarkıcısı Stu Larsen sahne aldı. PassengerLet Her Go, Heart’s On Fire, Riding To New York gibi sevilen şarkılarını salonu dolduran izleyicilerle bir ağızdan söyleyerek performansıyla göz doldurdu. 

HABER: GİZEM ÇAKAL 

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Passenger
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