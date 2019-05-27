Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
85984
ALTIN
250.346
DOLAR
6.0495
STERLİN
7.6719
EURO
6.7711
Açıkhava Film Festivali İle Şehre Yaz Geldi
Açıkhava Film Festivali İle Şehre...
Betül Demir'den Galatasaray Marşı
Betül Demir'den Galatasaray Marşı
Amasra'da, otel ve pansiyonlar doldu
Amasra'da, otel ve pansiyonlar doldu
Pangea Kitaplığı’nın ilk kitabı: “Istrancalı Abdülharis Paşa”
Pangea Kitaplığı’nın ilk kitabı: “Istrancalı...
Bir milyon çocuk alt ıslatma problemi yaşıyor
Bir milyon çocuk alt ıslatma...

Pangea Kitaplığı’nın ilk kitabı: “Istrancalı Abdülharis Paşa”

Ana akım edebiyatla yolları gitgide daha fazla kesişen ve kendisine gittikçe daha sağlam bir yer edinen bilimkurgu, fantastik, korku ve polisiye gibi türler hâlâ büyük bir çoğunluk tarafından yalnızca çeviri edebiyat eserleriyle takip ediliyor. Bu türlerin Türkiye’de okurla tanışmasında önemli bir görev üstlenen İthaki Yayınları, “Pangea Kitaplığı”yla yeni bir hamlede bulunarak yerli spekülatif kurguyu okura sunmak için yola çıkıyor. Pangea Kitaplığı’yla Türkçe edebiyatın alternatif türlerinin bir araya getirmesi hedefleniyor.

Pangea Kitaplığı’nın ilk kitabı: “Istrancalı Abdülharis Paşa”

Ana akım edebiyatla yolları gitgide daha fazla kesişen ve kendisine gittikçe daha sağlam bir yer edinen bilimkurgu, fantastik, korku ve polisiye gibi türler hâlâ büyük bir çoğunluk tarafından yalnızca çeviri edebiyat eserleriyle takip ediliyor. Bu türlerin Türkiye’de okurla tanışmasında önemli bir görev üstlenen İthaki Yayınları, “Pangea Kitaplığı”yla yeni bir hamlede bulunarak yerli spekülatif kurguyu okura sunmak için yola çıkıyor. Pangea Kitaplığı’yla Türkçe edebiyatın alternatif türlerinin bir araya getirmesi hedefleniyor.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:31
2 Okunma
Pangea Kitaplığı’nın ilk kitabı: “Istrancalı Abdülharis Paşa”

İSTANBUL -  Yerli bilimkurguyu, fantastiği, korkuyu, polisiyeyi ve alt türlerini, bu alanlara yön veren yazarlar ve yeni kalemler aracılığıyla okurla buluşturacak olan Pangea Kitaplığı’nın ilk kitabı; “Istrancalı Abdülharis Paşa”… İlk romanı “Yedikuleli Mansur”la hatırı sayılır bir okur kitlesine ulaşan Kırım kökenli korku yazarı Mehmet Berk Yaltırık’tan 17. yüzyılda başlayıp, günümüze dek ulaşan tarihi kurguyla korkuyu harmanlayan yeni bir kitap: “Istrancalı Abdülharis Paşa”…

Kitabın konusuna gelince; Bir ailenin ve bir ismin peşine düşen genç bir araştırmacı, kendini bir anda asilerin, eşkıyaların, haramilerin, haydukların, ayanların ve komitacıların arasında, zaferlerin ve bozgunların hengâmesinde, soygun masallarının ve kocakarı hikâyelerinin ortasında buluverir. Tarihle başlayan yolculuğu, ruhunun ve Istrancaların kuytularına sapmışken korkulu Balkan rivayetleriyle giriştiği amansız boğuşma nasıl nihayete erecektir?

Hırsının kölesi derebeylerinin, geceleri dolaşıp kapıyı pencereyi tırmalayan şeylerin, insan suretli canavarların, efsaneyle hakikatin birbirine karışıp tarihin sisler ardında gömüldüğü bu roman, kâh kanlı baskınlara tutularak kâh geleneklerin kamçısı altında Balkan tarihine ve insan ruhunun derinliklerine uzanan karanlık bir araştırmanın serüveni. “Istrancalı Abdülharis Paşa”, zamanın yavaş aktığı bir coğrafyada ürpertili bir arayışın romanı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BilimkurguFantastikKorkuPolisiyePangea KitaplığıIstrancalı Abdülharis Paşa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatıyp Minnegulov 80 yaşında
Hatıyp Minnegulov 80 yaşında
‘Kızım Gibi Kokuyorsun’ 22. Şangay Uluslararası Film Festivali’nde
‘Kızım Gibi Kokuyorsun’ 22. Şangay Uluslararası Film Festivali’nde
Şehir Tiyatroları Yaz Oyunları Başlıyor
Şehir Tiyatroları Yaz Oyunları Başlıyor
'Arşın Mal Alan' ayakta alkışlandı
'Arşın Mal Alan' ayakta alkışlandı
Sümela Manastırı'nda 360 tonluk kaya yerinde sabitlendi
Sümela Manastırı'nda 360 tonluk kaya yerinde sabitlendi
Diyarbakır'da 1400 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi
Diyarbakır'da 1400 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi
Çevre Kısa Film Festivali Sonuçları Açıklandı
Çevre Kısa Film Festivali Sonuçları Açıklandı
Kozalak ve kuru dalları işleyip 25 ülkeye ihracat yaptı
Kozalak ve kuru dalları işleyip 25 ülkeye ihracat yaptı
Sümela Manastırı ziyarete açılıyor
Sümela Manastırı ziyarete açılıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans