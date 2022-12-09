Pandemiden sonraki ilk mesir festivali hazırlıkları başladı

MANİSA - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'nun (UNESCO) 'İnsanlığın Somut Olmayan Dünya Kültürel Mirası' listesinde de yer alan Manisa Mesir Macunu Festivali, koronavirüsün ardından 3 yıl sonra, önümüzdeki yıl yapılacak. Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, "Nisan ayının son haftasında, 1 hafta sürecek kadar bir mesir festivali etkinliği düşünüyoruz. 3 ton mesir saçma geleneği devam ediyor. Biz bu sene pandemiden sonraki ilk festival olduğu için komisyon bir karar almadı ama 5 ton kadar düşünüyoruz. Daha da artabilir" dedi.





2012 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Dünya Kültürel Mirası Listesi'ne alınan Manisa Mesir Macunu Festivali, 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. Festival, salgın nedeniyle 2021 ve 2022 yıllarında da yapılmadı. 1539'dan bugüne kadar devam eden, 1926 yılında dönemin Manisa Valisi Müştak Lütfi tarafından 'saltanat bakiyesi' sayılarak, 25 yıl ara verilen Mesir Macunu Festivali, o dönemden sonra ilk kez 3 yıl üst üste yapılamadı.





1 HAFTA SÜRECEK



Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, koronavirüs pandemisi nedeniyle geçen 3 yılının ardından 480’inci kez yapılacak Manisa Mesir Macunu Festivali'nde hazırlıkların başladığını duyurdu. Bunun ülkemizin ve dünyanın en köklü festivallerinden biri olduğunu belirten Özmen, şunları söyledi:



"Yaklaşık 500 yıldır Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan'ın hastalığıyla başlayan, Spil Dağı'nın tepelerinden toplanan 41 çeşit baharatla yapılan mesirin dağıtımı 479 yıldır yapılmıştı. Çok nadir dönemlerde aksamalar olmuştu. Bununla beraber pandemi döneminde ilk kez bu kadar uzun süreli kesintiye uğradı. 3 yıldır yapamadık. Geçtiğimiz yıl Manisa valimiz Yaşar Karadeniz'in ısrarlı isteklerine rağmen maalesef pandemiyi tam atlamadığımız için yapılamadı. Bu sene talimatıyla, büyükşehir ve ilçe belediyelerine isteğini ve arzusunu belirtti. 2 toplantı gerçekleştirdik. İnşallah nisan ayının son haftasında 1 hafta sürecek kadar bir mesir festivali etkinliği düşünüyoruz. Biz yine birçok ülkeye olduğu gibi davetlerimizi göndereceğiz. Kardeş şehirlerimiz var. Bu sene biraz daha yerli turizme yönelik bir plan yapıyoruz. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın bu festivali yaşamasını istiyoruz. 3 ton mesir saçma geleneği devam ediyor. Biz bu sene pandemiden sonraki ilk festival olduğu için komisyon bir karar almadı ama 5 ton kadar düşünüyoruz. Daha da artabilir. Bütçesi belli olmadı. İnşallah geçtiğimiz yıllardan daha görkemli bir festival yapmayı planlıyoruz."