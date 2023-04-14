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‘Özür Dilerim’in özel gösterimi gerçekleşti

İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca’yı eğlenceli bir hikayede buluşturan Disney+’ın yeni orijinal filmi ‘Özür Dilerim’in özel gösterimi dün gece gerçekleşti. Geceye çok sayıda ünlü isim katılırken film izleyenlerin büyük beğenisini topladı

14 Nisan 2023 Cuma 16:16
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‘Özür Dilerim’in özel gösterimi gerçekleşti

İSTANBUL-  Disney+, birçok yerli ve yabancı dizinin yanı sıra son dönemde yayınladığı yerli orijinal filmlerine bir yenisini daha ekliyor. 14 Nisan’da platformda yayına girecek, başrollerinde İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca’yı buluşturan ‘Özür Dilerim’ filminin dün gece özel gösterimi gerçekleşti. 25 Film’in yapımcılığını üstlendiği, İbrahim Büyükak’ın yazıp, aynı zamanda yönetmen koltuğuna da oturduğu filmin özel gösterimine İrem Derici & Atakan Işıktutan, Murat Boz, Berfu & Eser Yenenler, Yasemin Sakallıoğlu, Varol Yaşaroğlu, Tolga Çevik, Pelin Öztekin, Burcu Kara, Hazal Subaşı, Kerimcan Kamal & Doğa Rutkay, Gökhan Mumcu, Oğulcan Engin, Fettah Can, Onur Buldu, Ümit Erdim, Bilal Sonses, Esat Yontunç, Umut Evirgen gibi birçok ünlü isim katıldı. Kahkahanın bir an olsun kesilmediği filmin sonunda oyuncular dakikalarca ayakta alkışlandı.

Geceye katılan misafirlerden yanlarında çocuk kitabı getirmeleri rica edilirken gecede toplanan yüzlerce kitap deprem bölgesindeki çocuklara gönderilecek. İbrahim Büyükak’ın Erkin’i, Oğuzhan Koç’un kardeşi Koray’ı ve Gizem Karaca’nın da Erkin’in eski nişanlısı Merve’yi canlandırdığı filmde Metin Coşkun, Müfit Kayacan, Mert Turak, Yeliz Kuvancı, Gümeç Alpay Aslan, Yonca Şahinbaş, Kerimcan Kamal ve Fatma Toptaş gibi usta ve genç oyuncular onlara eşlik ediyor. 

HABER: GİZEM ÇAKAL 

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Özür Dilerimin özel Gösterimi Gerçekleşti
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