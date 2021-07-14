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Özbek Yazar Nergise Esed’in ‘Müjde’si

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14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:40
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Özbek Yazar Nergise Esed’in ‘Müjde’si

M. KEMAL SALLI / İSTANBUL

Özbekistan Cumhuriyeti’nin 30. Bağımsızlık Yılı dolayısıyla, Özbekistan İstanbul Başkonsolosluğu tarafından, İBB Kültür A.Ş.’nin Topkapı’daki Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nde organize edilen etkinlikte, Özbekistan Yazarlar Birliği üyesi NERGİZE ESED’in “MÜJDE” adlı eserinin tanıtımı yapıldı.  

Özbekistan Cumhuriyeti’nin 30. Bağımsızlık Yılı dolayısıyla, Özbekistan İstanbul Başkonsolosluğu tarafından, İBB Kültür A.Ş.’nin Topkapı’daki Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nde organize edilen etkinlikte, Özbekistan Yazarlar Birliği üyesi NERGİZE ESED’in “MÜJDE” adlı eserinin tanıtımı yapıldı.  Emine Bekar tarafından Türkiye Türkçesi’ne çevrilen “MÜJDE” ASMAALTI YAYNEVİ tarafından yayınlanmış. 

İBB Kültür A.Ş. Yerleşkesinde bulunan Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nde düzenlenen kitap tanıtım programına, Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodcaev, yazar Nergize Esed, basın mensupları ve özel davetliler katıldı. 

Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodcaev, tanıtım töreninde yaptığı konuşmada,  “Bu gün yine özel bir toplantıya öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz. Yazarımız Nergize hanım, Özbekistan edebiyatının önemli isimlerinden biridir. Bu günde kendisinin kaleme aldığı MÜJDE adlı kitabının tanıtımını yapıyoruz. Biz Başkonsolosluk olarak tebriklerimizi iletiriz. Değerli yazarımıza başarılar dileriz. Bizlere evsahipliği yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, Kültür A.Ş’ye teşekkür ederiz. Davetimize gelen tüm gönül dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Yazar NERGİZE ESED, tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, “Bu gün İstanbul gibi kadim şehirde, erenler diyarı, Peygamberimizin övgüsüne mazhar olan şehirde eserimin tanıtım programı yapmış olmak beni bahtiyar etti. Bu vesile ile başta Sn Başkonsoloslumuza ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Özbekistan egemenliğinin 30 Yılında hepimize kutlu olsun, her daim gelişen ve büyüyen ülkemizin bir ferdi olarak gururluyum. Özbekistan’ımızdan selamlarını getirdim. Tekrar bu programda emeği geçen başta başkonsolosumuza, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve sizlere teşekkür ederiz” dedi… 

Program sonunda NERGİSE ESED kitabını imzalayarak davetlilere dağıttı. Törene katılan davetlilere meşhur Özbek pilavı ikram edildi. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Nergise EsedMüjde
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