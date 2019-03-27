Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96503
ALTIN
227.463
DOLAR
5.2854
STERLİN
7.1172
EURO
5.9592
Malatya'da iki deprem
Malatya'da iki deprem
144 yıllık rüya gerçekleşiyor
144 yıllık rüya gerçekleşiyor
Red Bull Salt Rush Tuz Gölü'nü renklendirecek
Red Bull Salt Rush Tuz...
Organ naklinde İHA kullanılabilecek
Organ naklinde İHA kullanılabilecek
Hikmet Karaman: Milli gururu Şenol Güneş ile getirdiler
Hikmet Karaman: Milli gururu Şenol...

Oyunlar ücretsiz sahnelenecek

Dünya Tiyatro Günü'nde oyunlar ücretsiz sahnelenecek

Oyunlar ücretsiz sahnelenecek

Dünya Tiyatro Günü'nde oyunlar ücretsiz sahnelenecek

27 Mart 2019 Çarşamba 12:00
0 Okunma
Oyunlar ücretsiz sahnelenecek

İSTANBUL DHA 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü ücretsiz sahneleyeceği 8 oyunla kutlayacağını duyurdu.

İBB Şehir Tiyatroları'nın yaptığı yazılı açıklamada, "Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Tatlı Kaçık, Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde Söz Veriyorum, Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde Felatun Bey ile Rakım Efendi, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde Can Yeleği, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde Aşk Bir Zamanlar(Gazele), Ümraniye Sahnesi'nde Ocak'ta Bahar, Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde Nora-Bir Bebek Evi, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde Amanvermez Avni adlı oyunlarımız bugün 20.30'da ücretsiz olarak sahne alacak" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Uluslararası Tiyatrolar Birliği tarafından ilk defa 1961 yılında kutlanmaya başlayan Dünya Tiyatro Günü'nde, o tarihten beri her yıl ulusal ve uluslararası bildiriler sahnelerde okunuyor. Ülkemizde ise Dünya Tiyatro Günü ile ilgili ilk ulusal bildiriyi, Muhsin Ertuğrul yazmıştır. Bu yıl yayımlanan ulusal bildiriyi ise Prof. Dr. Hülya Nutku yazdı. Nutku, bildiride tiyatro sanatının birleştirici gücüne, sanatın yazara büyük bir sorumluluk yüklediğine, bölge tiyatrolarının yaygınlaştırılmasının önemine,  sanatın ve sanatçının dünyayı güzelleştirdiğine vurgu yaptı. Ayrıca Atatürk'ün 'Sanat bir milletin kültür seviyesinin aynasıdır' sözünün anlamına da değindi.

Dünya Tiyatro Günü, bugün Türkiye'de tiyatro bölümlerinin, konservatuarların, özel ve devlet tiyatrolarının etkinlik ve gösterimleriyle kutlanacak."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Tiyatro GünüTiyatro OyunlarıİBBşehir Tiyatroları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muhsin Yazıcıoğlu anısına fotoğraf sergisi
Muhsin Yazıcıoğlu anısına fotoğraf sergisi
KİTÂBİYAT - 348
KİTÂBİYAT - 348
Çocuklar Mısır Piramitleri’ni boyuyor
Çocuklar Mısır Piramitleri’ni boyuyor
Seçim Karikatürleri Sergisi
Seçim Karikatürleri Sergisi
İş Bankası Müzesi’nden Milli Mücadele'nin 100. Yılında “İstiklal” sergisi
İş Bankası Müzesi’nden Milli Mücadele'nin 100. Yılında “İstiklal” sergisi
Özge Özberk’ten kahkaha garantili oyun
Özge Özberk’ten kahkaha garantili oyun
Sihirli Notalar Türk Müziği Topluluğu’nun konserleri dinleyenleri büyülüyor
Sihirli Notalar Türk Müziği Topluluğu’nun konserleri dinleyenleri büyülüyor
Kadınlığa, İnceliklere ve Umuda Dair: Seni Koruyan Kadınlar Var Bu Dünyada!
Kadınlığa, İnceliklere ve Umuda Dair: Seni Koruyan Kadınlar Var Bu Dünyada!
Özel bir kitap
Özel bir kitap

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans