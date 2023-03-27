Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür yaşamını yitirdi

Oyuncu Cengiz Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla haberi duyurdu. Bozkurt, “Köksal Engür abimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

1946’da Kars’ta dünyaya gelen usta sanatçı, 1969 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünü bitirdi. TRT’de seslendirme çalışmalarıyla kariyerine başlayan Engür, birçok dünya yıldızına ses verdi.

Al Pacino, Dustin Hoffman, Robert de Niro ve Robin Williams gibi Hollywood yıldızlarının seslendirmesini yapan Köksal Engür, çizgi film dalında ise Susam Sokağı’ndaki “Büdü” karakterini, Red Kit çizgi filminde “Red Kit”i ve “SüngerBob KareŞort” çizgi dizisinde Squitward’ü seslendirdi.

Son dönemde “Leyla ile Mecnun” dizisinde oynadığı “Ak Sakallı Dede” rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Engür, Türk Tiyatrosu’na büyük hizmetler verdi.

TRT Ankara Radyosu “Çocuk Saati” programında radyo tiyatrolarıyla mesleğe henüz 10 yaşındayken başlayan usta sanatçı Engür, sanat hayatı boyunca birçok ödülün de sahibi oldu.

Afife Tiyatro Ödülleri’nde 1999’da “Yılın En İyi Erkek Oyuncusu”, 2002’de ise “Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu” seçilen sanatçı, 2005’te 16. Ankara Film Festivali’nde “Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülünü aldı.