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Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün balmumu figürü Madame Tussauds koleksiyonunda

Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün balmumu figürü,Madame Tussauds İstanbul'da sergilenmeye başladı.

15 Nisan 2023 Cumartesi 12:23
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Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün balmumu figürü Madame Tussauds koleksiyonunda
İstanbul

"Babam ve Oğlum", "İstanbul Kırmızısı" ve "Daha" gibi yapımlarda rol alan oyuncunun figürü, müzenin Taksim'deki merkezinde yapılan lansmanla ziyaretçilerin izlenimine sunuldu.

Tanıtım etkinliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tuba Büyüküstün, figürün yaklaşık iki senelik bir çalışma olduğunu belirterek, son halini ilk kez gördüğünü söyledi.

Büyüküstün, Merlin Entertaiment'in kendisinin balmumu figürünü yapmasının gurur verici bir his olduğunu belirterek, "Madame Tussauds gibi bir markanın adının altında olmak çok gurur verici. Londra'da Madame Tussauds'yu ilk ziyaret ettiğimde 17 yaşındaydım. Çok müthiş bir şeydi. Bugün bunu yaşıyor olmak çok müthiş bir şey." ifadelerini kullandı.

Bilet satışlarının bir bölümü depremzede çocuklar için UNICEF'e bağışlanacak

Kahramanmaraş merkezli depremlere işaret eden sanatçı, depremzede vatandaşlara yardımların sürmesi gerektiğini vurgulayarak, Madame Tussauds'nun bilet satışlarının bir bölümünü depremzede çocuklar için UNICEF'e bağışlayacağını söyledi.

Merlin Entertaiment Genel Müdürü Tankut Tonger ise 7 yıl önce 55 yıldızın balmumu figürüyle yolculuğa başlayan müzede, figür sayısının bugün 70'i aştığını ifade etti.

Türkiye'nin dünyada ve turizmde marka değerine katkıda bulunmak hedefiyle çalışmalar yaptıklarının altını çizen Tonger, şunları kaydetti:

"Spor, sanat, edebiyat dünyasında popüler, Türkiye'de ve dünyada herkesin sevgilisi olan yıldızlarla misafirlerimizi buluşturmayı arzu ediyoruz. Tuba Büyüküstün de çok heyecanlandığımız ve beklediğimiz bir yıldızımız. Türkiye'nin ve dünyanın sinema ve televizyon alanındaki en önemli temsilcilerinden biri kendisi. Tuba Hanım, yaptıklarının yanı sıra UNICEF'in iyi niyet elçisi olarak da çalışmalar yürütüyor. Müzemizdeki 100 bin liralık bilet satışını depremzedeler yararına kullanacağız. Kendisine bunun için de teşekkür ederiz."

Madame Tussauds İstanbul'da sergilenen figürler arasında Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana, Müslüm Gürses, Arda Turan, Angelina Jolie, Brad Pitt, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Justin Bieber, Beyonce ve Michael Jackson gibi isimler yer alıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
TubabüyüküstünBalmumu
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